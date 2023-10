Rouen. La Fête du ventre revient dans une édition 100% normande

Rouen Conquérant, avec l'association de commerçants les vitrines de Rouen et la municipalité, souhaite cette année redorer le blason de cette manifestation incontournable pour les gourmets, comme pour les gourmands. Au programme de la Fête du ventre samedi 14 et dimanche 15 octobre, un recentrage sur les produits de la région. Jean-Claude Talloir, membre du comité de programmation, en donne un avant-goût.

Quel sera l'esprit de cette édition ?

"Cette manifestation est un événement historique, né en 1929 puis ressuscité au début des années 2000. C'est pourquoi nous exigeons que nos participants, cultivateurs et producteurs, revêtent le costume traditionnel et décorent les stands afin que le visiteur puisse se plonger dans une atmosphère digne des marchés d'antan. L'événement rassemble 150 exposants, sélectionnés avec soin et exclusivement normands afin de valoriser la richesse de notre patrimoine culinaire et d'offrir une vitrine à nos artisans et producteurs."

Y aura-t-il des produits insolites ?

"Nous favorisons toujours plus la diversité. Nous avons plaisir à accueillir cette année un producteur de moutarde. Cet agriculteur, face à la pénurie, a pris le parti de faire à nouveau pousser des graines de moutardes en Normandie. On retrouve aussi du vin produit selon la méthode champenoise, issu de vignes du pays de Bray, ou encore des lentilles : une production rendue possible en Normandie, grâce au réchauffement climatique."

Quelles sont les animations proposées ?

"L'événement propose une multitude d'animations. L'IFA Marcel-Sauvage met à l'honneur les métiers de la restauration en proposant de nombreuses démonstrations, mais nous aurons aussi le plaisir d'accueillir le chef étoilé Rodolphe Pottier, invité par la Ville à l'occasion du label Ville créative pour la gastronomie accordé par l'Unesco à Rouen. De nombreuses troupes musicales en déambulation animent la Fête du ventre, des groupes inédits sur l'événement, et des animations gustatives familiales et ludiques seront proposées en continu par Camille Requin pour éduquer au goût."

Pratique. Samedi 14 et dimanche 15 octobre, quartier Vieux-Marché à Rouen. Accès libre. feteduventre.fr.