


A la télé. Affaire Vanessa Melet, presque 10 ans après : des pistes dérangeantes réactivées par l'émission de W9

Société. Ce soir à la télé : neuf ans après la disparition de Vanessa Melet à Langrune-sur-Mer (Calvados), W9 consacre ce soir un numéro spécial d'"Enquêtes criminelles" à cette affaire qui touche encore en Normandie. Pistes contrariées, témoignages médiatisés, zones d'ombre encore béantes : l'émission promet une synthèse pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à la conseillère bancaire de 37 ans.

Publié le 03/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Une affaire qui bouleverse la Normandie : où en est la disparition de Vanessa Melet ? - M6

Le 6 décembre 2016, Vanessa Melet quitte le domicile familial à Langrune-sur-Mer sans téléphone, sans papiers et sans véhicule. Depuis, plus aucune trace. Pour sa mère, Annick Melet, le combat ne s'est jamais arrêté : garder le dossier vivant, médiatiser chaque avancée, et rappeler que cette disparition sur la Côte de Nacre laisse encore aujourd'hui plus de questions que de certitudes.

Au fil des années, plusieurs pistes ont été étudiées. Celle d'un ex-compagnon, celle d'un voisin décrit comme “troublant”, mais aussi celle d'un hypnotiseur consulté peu avant la disparition. Son attitude, les témoignages le concernant et certains indices apparus bien plus tard ont nourri un parfum d'emprise ou même de dérive sectaire. Les émissions Appel à témoins sur M6 ont contribué à remettre cette thèse au centre du dossier.

Pourquoi W9 y consacre une soirée spéciale : l'enquête télé qui rebat les cartes

A 21h25 ce mercredi 3 décembre, Enquêtes criminelles diffuse un format exceptionnel en deux volets, présenté par Nathalie Renoux. L'objectif : reconstituer les dernières heures connues de Vanessa Melet, décrypter les contradictions entre témoins et remonter le fil des indices apparus au fil des années.

L'émission ne se limite pas à une simple rétrospective. Elle s'inscrit dans un contexte où plusieurs éléments ont refait surface :

  • des témoignages tardifs affirmant avoir vu Vanessa,
  • une mystérieuse étiquette de colis,
  • des mails reçus par la famille,
  • et des comparaisons de comportements jugées “inquiétantes” autour de certaines fréquentations.

Le magazine promet une lecture chronologique claire, mais aussi une mise en scène solide, fidèle à son ADN : reconstitutions, témoignages, analyses de spécialistes et rappel des décisions judiciaires.

Hypothèses, témoignages et zones d'ombre : ce que l'émission met en lumière

Dans cet épisode, plusieurs angles sont explorés pour donner une vision complète des pistes encore ouvertes :

La piste de l'hypnotiseur et l'hypothèse d'une emprise

C'est l'un des éléments qui a le plus interpellé les enquêteurs comme les téléspectateurs. L'émission revient en détail sur ce qui a été dit, et sur ce qui n'a jamais pu être vérifié. La possibilité d'une influence psychologique ou d'un cadre sectaire est examinée à travers les archives et les expertises présentées ce soir.

Les incohérences relevées dans l'entourage

Certains témoignages ont changé avec le temps, d'autres contiennent des zones floues. Enquêtes criminelles les confronte, les restructure et met en évidence les contradictions qui rendent l'affaire si difficile à trancher.

Le combat acharné de la famille Melet

Chaque passage dans les médias, chaque relance médiatique, chaque nouvelle piste : Annick Melet a fait de la disparition de sa fille un combat public. L'émission montre comment cette mobilisation a parfois débloqué des avancées ou encouragé de nouveaux témoins à se manifester.

Une soirée consacrée aux disparitions inexpliquées

En seconde partie, W9 enchaîne avec l'affaire Laëtitia Delecluse, autre dossier non résolu. Un choix éditorial qui met en perspective les mécanismes de ces disparitions où le moindre détail peut orienter une enquête.

Pour Vanessa Melet, la diffusion de ce soir pourrait, une fois encore, susciter de nouveaux témoignages ou relancer l'attention sur des éléments longtemps restés en suspens.

