Langrune-sur-Mer. Près de 300 personnes pour une marche blanche pour Vanessa dans le Calvados

La municipalité de Langrune-sur-Mer (Calvados) organisait ce samedi 16 décembre 2017, une marche blanche pour Vanessa Melet. Près de 300 personnes se sont rassemblées devant la mairie de la commune.

• Lire aussi : Près de Caen, une marche blanche pour Vanessa disparue depuis un an



Plus de nouvelles depuis plus d'un an

Vanessa, 37 ans, n'a plus donné signe de vie depuis plus d'un an. Le 6 décembre 2016, elle avait quitté au petit matin le domicile familial à pied. Depuis sa famille n'a plus de nouvelles. La section de recherche de la gendarmerie de Caen (Calvados) est toujours à sa recherche, en vain pour le moment.