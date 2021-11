Croisilles. Appel à témoins après la disparition d'un homme en Suisse Normande

La gendarmerie du Calvados a diffusé jeudi 22 août 2019 un appel à témoins pour tenter de recueillir des éléments après la disparition d'un habitant de Caen âgé de 74 ans. Jean Ginda a été vu pour la dernière fois le 15 août vers 17 heures, sur la commune de Croisilles, près de Thury-Harcourt, en Suisse Normande.

Haut marron, jean et tennis

Jean Ginda n'a plus été vu depuis le 15 août. - Gendarmerie du Calvados

L'homme, de type caucasien, a la corpulence forte et mesure 1,73 mètres. Il a les cheveux blancs et une légère calvitie. Lors de sa disparition, il portait un haut marron, un jean, et des tennis blanches. Signe particulier : il présente une cicatrice sur le torse, à la suite d'une opération.

Les enquêteurs de la section de recherche de Caen invitent toute personne pouvant apporter des éléments permettant de localiser le disparu à contacter la gendarmerie au 02 31 35 94 52.

