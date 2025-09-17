Ce soir à la télé. "Monument préféré des Français 2025" : Dior peut-il offrir à la Normandie sa deuxième grande victoire ?

Erigée à la fin du XIXe siècle sur les hauteurs de Granville, la villa Les Rhumbs est bien plus qu'une maison rose à l'architecture Belle Epoque : elle est le berceau de Christian Dior. Transformée en musée, elle attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. En 2024, plus de 77 000 curieux ont franchi ses portes pour découvrir ses expositions consacrées au génie de la couture française.

Une finale nationale très attendue

Depuis le 6 mai, les Français ont voté en ligne pour départager les monuments de chaque région. La villa Dior a remporté le scrutin normand et s'est ainsi hissée parmi les 14 finalistes de cette édition. Elle devra affronter de prestigieux concurrents : la basilique de Saint-Denis, le château de Chenonceau, l'amphithéâtre d'Arles, le viaduc de Garabit ou encore le phare de Cordouan.

Un concours qui célèbre le patrimoine français

Diffusée depuis 2014, l'émission "Le Monument préféré des Français" met en valeur la diversité et la richesse du patrimoine national. L'an dernier, c'est le mythique circuit des 24 heures du Mans qui avait remporté le titre, prouvant que les monuments ne sont pas seulement faits de pierre, mais aussi de passion et d'histoire collective. Cette année, la compétition s'annonce serrée et le suspense total. Pour rappel, la Normandie avait remporté la victoire en 2022 avec la Gare maritime transatlantique & Sous-marin Le Redoutable (Cherbourg).

Stéphane Bern aux commandes d'une soirée événement

La grande finale sera orchestrée depuis la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, un lieu emblématique dédié à l'histoire architecturale de la France. Tout au long de la soirée, Stéphane Bern dévoilera le classement jusqu'à la révélation du grand gagnant 2025.

Rendez-vous sur France 3 et france.tv

Le verdict tombera ce mercredi 17 septembre 2025 à 21h10 sur France 3 et en streaming sur france.tv. La Normandie décrochera-t-elle enfin le titre grâce à la villa Les Rhumbs et au musée Christian Dior ? Réponse ce soir, dans une émission qui promet de célébrer l'excellence et la diversité du patrimoine français.