Manche. Monument préféré : florilège des réactions sur la Toile

Pour cette 5e saison de l'émission "Le Monument préféré des Français" présentée par Stéphane Bern, c'est la gare maritime transatlantique de Cherbourg - qui abrite la Cité de la mer - et le sous-marin Le Redoutable qui l'ont emporté.

La joie est à son comble en Normandie. Mais ailleurs aussi, on salue cette belle récompense.

La vidéo de la remise de la récompense à Xavier Ruelle, ancien sous-marinier, et Bernard Cauvin, président fondateur de la Cité de la Mer, a déjà été visionnée des milliers de fois sur Twitter.

Le Monument Préféré des Français est….La Gare maritime transatlantique de Cherbourg et le sous-marin le Redoutable ! 👏 #MonumentPrefere @bernstephane @Cite_de_la_Mer pic.twitter.com/3yDiYpKqvf

Au maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, Arrivé Benoît, de tweeter : "Si La Cité de la mer, à ses débuts était loin de faire l'unanimité, la récompense d'hier soir nous rappelle qu'il faut parfois attendre quelques années pour convaincre et être reconnu par une plus grande majorité."

🥇 La @Cite_de_la_Mer et le Redoutable élus #MonumentPrefere @PrefereFrancais 🥇

👏 Bravo à Bernard Cauvin et ses équipes successives.

✅ Une belle reconnaissance pour @VilleCherbourg et @leCotentin 🤩@bernstephane @CotentinUnique @DMARGUERITTE https://t.co/2PS5ttQHE7