Cherbourg-en-Cotentin. Monument préféré des Français : la gare maritime et Le Redoutable l'emportent !

Le monument préféré des Français en 2022 vient d'être révélé, ce mercredi 14 septembre, peu après 23 heures : il s'agit de la gare maritime transatlantique et du sous-marin Le Redoutable, deux sites incontournables de la commune de Cherbourg-en-Cotentin. La Normandie remporte ainsi cette édition de l'émission "Monument préféré des Français" présentée par l'animateur Stéphane Bern. Lors de cet ultime vote où toutes les régions étaient représentées, les Normands se sont mobilisés jusqu'au bout. Les deux sites cherbourgeois accèdent au top du classement national, sept ans après la performance de la gare transatlantique qui finissait sur la troisième marche du podium en 2015. Ils succèdent à la Place Stanislas à Nancy, lauréate en 2021. L'émission prisée par de nombreux Français depuis 2014, année de sa première diffusion, en est à sa 5e saison.

Emblématiques du Cotentin

Le sous-marin lanceur d'engins Le Redoutable s'est refait une beauté et a retrouvé sa couleur d'origine.

Les deux monuments font entièrement partie du patrimoine historique du Cotentin. En service entre les années 1930 et 1960, la Gare transatlantique a été l'une des plus importantes de la Basse-Normandie. Ancien terminal maritime de passagers, elle est aussi une ancienne gare ferroviaire. Elle a été inscrite partiellement au titre des monuments historiques en 1989 et en 2000.

Depuis 2002, elle abrite le parc scientifique La Cité de la Mer. Le sous-marin Le Redoutable, lancé en 1967 par le président de la République Charles de Gaulle, est le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins construit par la France. Il fut désarmé en 1991 à son retour à Cherbourg. Pour ses 55 ans, c'est un cadeau national qu'il reçoit en devenant monument préféré des Français.

La gare maritime en six dates clés :

• 1928 : début de construction de la Gare

• 14 avril 1937 : première escale à quai du Queen Mary

• 23 juin 1944 : destruction d'une partie des bâtiments de la Gare maritime par les troupes allemandes

• 4 novembre 1968 : dernière escale du Queen Elizabeth à Cherbourg

• 29 avril 2002 : inauguration de La Cité de la Mer

• 14 avril 2004 : première escale du Queen Mary 2 à la Gare maritime de Cherbourg