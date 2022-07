Cherbourg-en-Cotentin. Montez à bord du sous-marin Le Redoutable à la Cité de la Mer

Si vous êtes en vacances dans le Cotentin, la Cité de la Mer, située à Cherbourg, vaut le détour. Entre 220 et 230 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Ce site ouvre notamment les portes du premier Sous-Marin nucléaire lanceur d'engin (SNLE) construit en France, Le Redoutable, inauguré en 1967 à Cherbourg par le Général de Gaulle. Montez à bord de ce mastodonte de 128 mètres de long, qui a accueilli 135 membres d'équipage pendant ses missions de 70 jours. La Cité de la Mer vous propose aussi une visite immersive, de l'escale du Titanic à Cherbourg, le 10 avril 1912 à 18 h 35, jusqu'à son naufrage, quatre jours plus tard. Une reconstitution de cabines de la première classe à la troisième classe, des courriers, ainsi qu'une cinquantaine d'objets ayant véritablement appartenu à des passagers vous feront vivre ce drame. Enfin, les enfants seront enchantés par toutes les espèces de poissons, tortues et méduses à observer dans ses 17 aquariums.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures. Tél. 02 33 20 26 69