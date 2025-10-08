Ce soir à la télé. Un bout de Normandie méconnu dévoile ses secrets ce soir sur France 3 dans Des racines et des ailes (inédit)

Ce soir du mercredi 8 octobre, Des racines et des ailes embarque ses téléspectateurs pour une traversée fascinante au cœur des îles de la Manche. Entre côté français et côté britannique, ces territoires insulaires conservent une âme profondément normande. Des plages battues par les vents aux falaises abruptes, chaque île dévoile une histoire tissée de traditions, de courage et de transmission.

L'épisode met notamment à l'honneur l'archipel de Chausey, le plus grand d'Europe, mais aussi Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny, les fameuses îles anglo-normandes où la mer dicte toujours le rythme de la vie.

Vivre sur une île : entre isolement et solidarité

L'émission s'ouvre sur Malo, jeune pêcheur de 24 ans, l'un des plus jeunes artisans de Chausey. Entre marées et tempêtes, il relève chaque jour ses casiers remplis de homards, bulots et moussettes, perpétuant une pêche artisanale et durable.

Sur la même île, Laurence et Vincent rouvrent leur unique hôtel, symbole de persévérance et d'attachement à cette terre battue par les vents.

Ces portraits illustrent le défi quotidien des habitants : vivre au rythme des marées, avec des ressources limitées, mais un lien humain fort et une solidarité à toute épreuve.

L'héritage normand au-delà des frontières

A Jersey, l'émission suit Zoé, une jeune agricultrice qui a repris la ferme familiale après un deuil. Entourée de vaches jersiaises, reconnues mondialement pour la qualité de leur lait, elle incarne une génération qui renoue avec la terre et les valeurs de transmission.

A Guernesey, grâce à l'historienne Sophie Poirey, Des racines et des ailes ouvre les portes des archives royales, retraçant le statut singulier de ces îles, à la fois britanniques et héritières d'un riche passé normand.

Enfin, sur l'île de Sercq, Christopher Beaumont, dernier seigneur d'Europe, veille sur un modèle féodal encore en vigueur, vestige vivant du Moyen Age.

Un patrimoine vivant entre ciel et mer

Réalisé par Marie-Agnès Suquet et Jérôme Mignard, cet épisode célèbre la beauté et la diversité des îles de la Manche. Loin des clichés touristiques, Des racines et des ailes révèle un patrimoine vivant, façonné par les éléments et par des femmes et des hommes profondément attachés à leur environnement.

La caméra de Carole Gaessler capte la lumière changeante, les gestes ancestraux, et cette résilience insulaire qui fait de la Normandie un territoire à part.

Informations pratiques

Des racines et des ailes, Passion patrimoine : mon île en Normandie. Mercredi 8 octobre 2025 à 21h10 sur France 3