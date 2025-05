Télévision. "1 000 ans d'excellence en Normandie" : la région à l'honneur dans "Des racines et des ailes" sur France 3

Loisirs. A l'occasion du millénaire de Caen, l'émission "Des racines et des ailes" consacre un numéro spécial à l'histoire et au patrimoine de la Normandie. Entre images d'archives, reconstitutions saisissantes et trésors méconnus, ce documentaire diffusé sur France 3 promet une immersion fascinante dans le passé de Caen, Rouen, Le Havre et de la région.