Patrimoine. Le Havre à travers l'œil d'Auguste Perret : une exploration architecturale

Le quartier Perret au Havre est un exemple emblématique de l'architecture moderne et de la reconstruction urbaine après la Seconde Guerre mondiale. Il a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 2005 alors qu'il "n'y avait encore aucun bien sur la liste du patrimoine mondial qui représentait une reconstruction après la Seconde Guerre mondiale", indique Joseph Abram, architecte et historien spécialiste d'Auguste Perret. Partez à la découverte de cette architecture emblématique en flânant dans les rues havraises cet été.

"Des chefs-d'œuvre irremplaçables"

Commencez votre promenade sur la place de l'Hôtel de Ville. Il s'agit du point de départ idéal pour explorer l'architecture en béton armé et le style épuré, signatures du travail d'Auguste Perret, l'architecte principal de la reconstruction de la ville. Joseph Abram explique que vous y découvrirez des “chefs-d'œuvre irremplaçables”, dont l'église Saint-Joseph est l'un des exemples les plus emblématiques. Admirez sa majestueuse tour lanterne de 107 mètres, visible depuis presque tous les points de la ville, et pénétrez à l'intérieur pour admirer les jeux de lumière créés par les vitraux multicolores. Cette église incarne l'essence de l'architecture moderne telle qu'Auguste Perret l'avait imaginée. Poursuivez ensuite votre balade en descendant la rue de Paris. C'est l'endroit idéal pour faire une pause, savourer une spécialité locale et vous imprégner de l'animation vibrante du quartier. Enfin, terminez votre promenade au square Saint-Roch, un jardin public tranquille situé en plein cœur du quartier Perret. Ce lieu est parfait pour vous détendre après une journée de découvertes. Prenez place sur un banc, laissez-vous envelopper par la sérénité de l'endroit et admirez les bâtiments environnants, toujours fidèles au style distinctif de Perret.