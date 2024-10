Les incontournables. Les monuments havrais à ne pas manquer

Le Havre est un exemple fascinant de l'architecture moderne et contemporaine, la fameuse "architecture Perret". Après sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été largement reconstruite, ce qui lui confère un caractère unique.

Auguste Perret,

un pionnier de l'architecture moderne

Avant la Seconde Guerre mondiale, Le Havre était un port dynamique avec une architecture médiévale, mais peu de structures ont survécu aux bombardements. Au XIXe siècle, Le Havre s'est développé comme un centre industriel et commercial majeur, et de nombreuses constructions portuaires et industrielles ont vu le jour. Après la Seconde Guerre mondiale, la commune a été en grande partie reconstruite par Auguste Perret, un pionnier de l'architecture moderne. Depuis la fin du XXe siècle, Le Havre a continué à évoluer avec des bâtiments contemporains. Nous en avons sélectionné trois : l'église Saint-Joseph, le Volcan et la Catène de containers.