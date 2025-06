Le Havre. Un concert gratuit de Bon Entendeur pour fêter les 20 ans du classement à l'UNESCO

Ils samplent à merveille des pépites du patrimoine francophone pour en faire des tubes : le collectif électro Bon Entendeur, révélé en 2018 avec Le temps est bon, se produira dimanche 13 juillet au Havre, à l'occasion du week-end de célébration des 20 ans du classement du centre-ville reconstruit à l'Unesco.

Bon Entendeur place de l'hôtel de Ville

Un petit air de nostalgie à écouter à partir de 21h, au cœur du Havre imaginé par Auguste Perret lors de la Reconstruction, puisque la scène sera implantée place de l'hôtel de Ville.

Les festivités autour de cet anniversaire vont ponctuer l'ensemble de la saison estivale, avec notamment une journée spéciale, mardi 15 juillet, 20 ans tout pile après le classement, obtenu le 15 juillet 2005.

Le centre-ville du Havre est inscrit depuis 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité établie par l'UNESCO. - Tendance Ouest

Une conférence avec l'architecte Joseph Abram

Ce jour-là, de 14h30 à 16h, une conférence intitulée "Le Havre ou la prouesse d'une reconstruction" se tiendra dans les grands salons de l'hôtel de Ville, avec la participation de Joseph Abram, architecte et historien qui a porté le dossier de classement aux côtés du maire de l'époque, Antoine Rufenacht, disparu en 2020. Vincent Duteurtre, président du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE 76), Anne Pantet et Mickaël Bellamy, experts du Centre de recherches interdisciplinaires Habitat-Bâtiment-Béton (CRIHBB) et Christiane Schmuckle Mollard, vice-présidente de la Fondation Perret, seront également présents.

Un concert à Saint-Joseph

A partir de 17h30, un concert de musique aura lieu à l'église Saint-Joseph, joyaux de l'architecture Perret et symbole de la reconstruction du Havre. Une formation composée de deux pianistes, trois violonistes, un violon alto, un violoncelliste et une chanteuse, réalisera une composition autour de trois thématiques : la lumière (musique classique de compositeurs comme Wolfgang Amadeus Mozart ou Franz Schubert), la méditation (répertoire plus contemporain autour de compositions de Ludovico Einaudi, Ástor Piazzolla ou Giulio Caccini) et 1957, la date édification de l'église (extraits de musiques de Nat King Cole ou de Vladimir Cosma).

L'église Saint-Joseph, véritable phare dans la ville, est un joyau architectural. - Tendance Ouest

Plusieurs expositions mettent déjà en lumière ce classement du Havre sur la liste du patrimoine mondial de l'Humanité : "Les couleurs de la Reconstruction", à la bibliothèque Salacrou, jusqu'au samedi 7 juin, consacrée au travail de Marguerite Huré sur les vitraux de Saint-Joseph, et "Perret Pop, le grand livre à illustrer", une installation participative de l'artiste plasticienne Claire Le Breton visible jusqu'au samedi 21 juin, à la galerie du Théâtre de l'hôtel de Ville.

Pratique. Concert gratuit de Bon Entendeur dimanche 13 juillet à 21h, place de l'hôtel de Ville, au Havre. Toute la programmation des 20 ans du classement UNESCO à retrouver sur lehavre.fr.