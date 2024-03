Le Havre. L'architecture Perret revisitée par les artistes d'aujourd'hui

150 ans tout juste après sa naissance, Auguste Perret inspire encore. L'architecte en chef de la reconstruction du Havre est à l'honneur à travers deux expositions visibles gratuitement dans le centre-ville.

La maison du patrimoine propose un dialogue inédit entre Perret et Teuthis. L'ancien biologiste marin, spécialiste des dessins naturalistes d'animaux, quitte le monde subaquatique pour s'essayer, avec réussite, à l'architecture. "Il n'y avait qu'un pas, car j'utilisais déjà les techniques du dessin architectural, avec des traits à l'encre de chine et des aplats de couleur au marqueur", détaille l'artiste, qui s'est attaché à présenter les différentes couches de béton. "Je révèle par une sorte de dissection le squelette de métal du béton armé, les éléments porteurs qui font le sel de l'architecture Perret", poursuit Teuthis.

Décortiquer l'église Saint-Joseph

Sur sa représentation de l'église Saint-Joseph, Teuthis a pris la liberté d'opposer l'extérieur et l'intérieur de l'édifice, faisant apparaître les vitraux grâce à une sorte de déchirure dans la façade. Au-delà des bâtiments emblématiques de Perret, l'artiste met en lumière certains éléments, comme les claustras ou les colonnes, qui paraissent si semblables mais sont en réalité très différentes. "D'un îlot à un autre, elles n'ont pas la même forme, la même couleur ou ne présentent pas le même travail sur le béton", note Anne-Sophie Bertrand, cheffe du service Pays d'art et d'histoire au Havre Seine Métropole. "C'est un moyen pour le public de redécouvrir certains détails que l'on ne regarde plus au quotidien."

L'exposition, visible gratuitement jusqu'au 26 mai à la maison du patrimoine, s'accompagne d'un livret qui permet au public de déambuler dans le centre reconstruit, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, pour retrouver les lieux d'inspiration de Teuthis. Un ensemble d'animations est également prévu autour de cette exposition.

La galerie Hamon, située place de l'hôtel de ville, propose elle aussi une exposition à l'occasion des 150 ans de la naissance d'Auguste Perret. Une vingtaine d'artistes ont réalisé des œuvres autour du thème de l'architecture, notamment Daniel Authouart, Mascarade, Binokl, Jace, Alain Louiset, David Karsenty, Man-X ou encore BD.Art, qui est venu incruster ses motifs colorés sur des photos des éléments emblématiques du patrimoine. C'est à voir jusqu'au mercredi 3 avril, entrée libre.

Les colonnes de Perret sont décortiquées dans le moindre détail.