Le Havre. Mascarade, du street art à l'atelier

.

Exposition

80 œuvres

au Val-aux-Grès de Bolbec

C'est sa première exposition depuis la crise sanitaire. Sa dernière remonte à 2019, à l'hôtel de ville du Havre. Mascarade propose 80 de ses œuvres du 5 au 27 mars au Val-aux-Grès de Bolbec. L'artiste retrace ses cinq dernières années de travail. Ce sont quatre séries de tableaux qui sont exposées, tous en format unique de 50 sur 65 centimètres. Le public découvrira des natures mortes, des assemblages autour des masques, des œuvres en noir et blanc ainsi que des dessins plus instinctifs et graphiques.

Sur les galets

Des cadeaux pour ses fans

Si Mascarade travaille désormais dans son atelier près de la Catène de Conteneurs, l'artiste n'a pas tout à fait abandonné la rue. "Dans mon coffre de voiture, j'ai toujours des bombes de peinture. Quand j'ai du temps à perdre, je peux faire un graff sur des palissades ou des transformateurs électriques."

L'été, il s'amuse même à peindre sur des galets qu'il cache. Il donne ensuite des indications sur les réseaux sociaux pour que ses fans puissent les retrouver.

Son quartier

L'architecture du Havre est

une source d'inspiration

Le Havre est sa ville d'enfance et le centre-ville son quartier. L'artiste est resté par choix. "Parce que j'aime Le Havre. L'univers portuaire, la mer, le port me font rêver." L'architecture de la cité Océane l'a inspiré et l'a fait connaître. "La lumière sur la couleur béton, le ciel bleu ocre, j'adore." Mascarade ne se voit pas vivre ailleurs que dans son quartier, autour de la cathédrale. "Je vis près de l'eau. Je peux venir travailler à vélo. Si j'ai besoin d'aller à Paris pour mon travail, la capitale n'est pas loin. Le Havre est idéal." Ses tableaux sont le reflet de cet amour du Havre.

Artiste reconnu

Une de ses œuvres de rue

à vendre sur Internet

Depuis les 500 ans du Havre et sa série sur l'architecture havraise, Mascarade connaît le succès. "Ça a été un vrai changement. Un tiers de ma clientèle est maintenant parisienne. Je vends même dans le monde entier." Preuve du succès, l'artiste a découvert une vente particulière sur Internet en novembre 2021. Une fresque réalisée sur une palissade du chantier de la cathédrale s'est retrouvée sur Leboncoin, sans son accord.