Le Havre. Teuthis et ses collages XXL : "Je veux donner à ces bestioles la chance d'être vues"

C'est un gros poisson qui n'aura pas échappé aux amateurs de pêche au street-art, au Havre. Depuis quelques semaines, un lançon géant a élu domicile sur la digue nord, avec un fil barbelé pour arrête dorsale. "Je trouvais intéressant ce lien entre ville et mer", précise l'auteur de ces collages éphémères. Teuthis ne dévoile ni son nom, ni son visage, préférant disparaître derrière son fabuleux bestiaire.

Crustacés, poissons ou coquillages sont les animaux les plus représentés par Teuthis. - Teuthis

Flaques, lunettes binoculaires et livres

Crabes, crevettes, gobies... Petit déjà, les bestioles en tout genre n'échappaient pas à son œil aiguisé. "J'ai grandi à côté du Musée Malraux... Et passé beaucoup de temps à pêcher dans les rochers et regarder les flaques", se souvient le trentenaire, qui dessinait ses trouvailles. "Je voulais voir ce qu'il y avait sous l'eau, ça m'a toujours intrigué." Il s'oriente assez naturellement vers le métier de biologiste marin. Après une licence au Havre, direction la région parisienne pour un master océanographie et environnements marins. Après les animaux de la Manche, ceux de la Méditerranée et de l'Atlantique s'offrent à Teuthis, dans les stations marines de la fac. Le jeune homme délaisse un peu les graffitis, qu'il a expérimentés adolescent avec un groupe d'amis, mais le dessin ponctue ses études. "On faisait beaucoup d'observations, de dissections et de coupes géologiques à la lunette binoculaire", poursuit Teuthis. Il y a aussi les ouvrages des bibliothèques universitaires et leurs gravures scientifiques : "Le genre de bouquins que l'on trouve dans les muséums." Ainsi naît le style si particulier de l'artiste, "qui mélange le côté graphique et géométrique du graff au dessin naturaliste". Avec toujours une teinte de gris, clin d'œil inconscient à l'ambiance portuaire et bétonnée du Havre.

"Les crustacés sont graphiques par eux-mêmes"

C'est un ami artiste, Père Dedu, qui pousse Teuthis à devenir affichiste, en 2013. "Ensemble, on a mis au point une œuvre de 14x4 mètres apposée sur un hangar du Havre, un calmar et un poisson des abysses." Des centaines d'autres collages ont suivi. "Il ne se passe pas un mois sans que j'en fasse un", note Teuthis, dont l'essentiel des productions éphémères ont été réalisées au Havre. Ses animaux favoris ? "Les crustacés. Ils sont graphiques par eux-mêmes. J'aime dessiner les carapaces, les structures poreuses, les petits poils... Les mammifères ont une structure un peu molle, alors qu'un crabe sera toujours le même, dans son armure." Crevettes en tout genre, poissons des profondeurs, nautiles... "Je veux donner à ces bestioles la chance d'être vues." Façon de sensibiliser le grand public à la richesse de la biodiversité avec ces affiches qui se dégradent, à mesure que le temps passe.