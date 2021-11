Le Havre. Effacer le traumatisme des bombardements

Moche, sale, triste… La vision du Havre a longtemps été négative. Qu'est-ce qui explique cette mauvaise image ? Pour Jean-Baptiste Gastinne, historien et élu havrais, ce sont les bombardements de septembre 1944 qui ont détruit plus que les bâtiments de la ville. Au 19e siècle, Le Havre est en effervescence. C'est la deuxième ville de France en termes de croissance démographique. Elle passe de 20 000 habitants en 1800 à 120 000 juste avant la Première Guerre mondiale, dépassant sa rivale Rouen. La Seconde guerre mondiale est venue tout casser. "Une destruction massive, sans explication, dont on ne peut pas parler puisque le reste de la France fête la libération. On a une souffrance enfouie. Et puis, une ville nouvelle est imposée aux Havrais [l'architecture Perret]. Les gens ne s'y retrouvent pas. Ils ont presque honte et ne la valorisent pas."

"Le classement à l'UNESCO, cela a éveillé une curiosité"

Il aura fallu plus de 35 ans pour reconstruire, des immeubles Perret jusqu'au Volcan Niemeyer en 1982. Le changement d'image aura été un peu plus rapide, une quinzaine d'années. Deux temps forts auront marqué cette transformation : le classement du centre-ville au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005 et les célébrations des 500 ans de la ville en 2017.

Le classement à l'UNESCO a été un révélateur. "C'était une audace, à l'époque, d'imaginer proposer un classement. Il n'y avait rien d'évident. Être classé, cela veut dire que ce patrimoine appartient au monde entier. Les Havrais ont, du coup, commencé à changer leur image sur la ville. Pour les regards extérieurs, cela a éveillé une curiosité." Les festivités des 500 ans du Havre ont en quelque sorte terminé la transformation. Le choix de mettre en avant des œuvres d'art contemporaines à travers toute la ville a payé. C'est une de ces œuvres qui est devenue le symbole de la ville : la Catène de Containers (Vincent Ganivet). "Le Havre s'y prête. Perret a vu grand. Il y a de l'espace pour accueillir des œuvres." Les espaces sont souvent vides dans la cité Océane. Il faut dire que les monuments et les statues historiques se font rares, à l'exception du Monument aux Morts et des statues de Bernardin Saint Pierre et Casimir Delavigne.

Le tramway

Autre marqueur du changement : le tramway, inauguré le 12 décembre 2012. L'équipement a permis de créer un lien entre la ville haute et la ville basse. Il a aussi profondément transformé l'espace public tout le long de son parcours. "La ville s'est transformée physiquement. Ce n'est pas qu'un changement d'image, sinon ça ne tiendrait pas."

La place grandissante des étudiants est tout aussi marquante. L'université du Havre a été créée en 1986 et, en 2007, la ville accueille la prestigieuse école Sciences Po. En dix ans, le nombre d'étudiants a augmenté de 21 %, pour atteindre 13 300 inscrits en septembre 2020. Autant d'ambassadeurs du Havre, c'est en tout cas ce sur quoi misent les élus.