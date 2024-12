Le Havre. Il y a quinze ans ouvraient les Docks Vauban

"Faire le lien entre la ville et le port." C'est la destinée qu'avait donnée Antoine Rufenacht aux Docks Vauban, avant la réhabilitation de ces anciens entrepôts portuaires en centre commercial. Quinze ans plus tard, le pari lancé par l'ancien maire du Havre semble relevé. Derrière la locomotive Docks Vauban, c'est tout un quartier qui est sorti de terre, drainant de nouveaux habitants, des touristes et des étudiants.

La "grande nef" des Docks Vauban - comme on l'appelait alors - est inaugurée le 14 octobre 2009, après dix-huit mois de travaux. 125 millions d'euros ont été investis pour réhabiliter le site tout en conservant son aspect originel, avec ses briques et charpentes caractéristiques. Une opération menée par Vinci Immobilier et ING Real Estate, pour le compte d'Unibail-Rodamco. Si, à l'époque, on vante la "ventilation naturelle" des lieux, conçus comme une rue couverte, cette particularité devient rapidement le principal défaut du centre : les clients ont froid. En 2016, des portes et un système de chauffage sont installés. "Vingt millions d'euros ont été investis pour rendre le centre hermétique. Cela a changé de manière profonde la physionomie et l'ambiance de visite", rappelle Clémence Grégoire, actuelle directrice des Docks.

Les Docks Vauban ont accueilli 5,9 millions de visiteurs en 2023, un chiffre en croissance mais pas encore revenu au niveau d'avant Covid.

Primark, un tournant

Outre ce grand jalon architectural, de grandes étapes commerciales ont permis d'installer le centre dans le paysage commercial local et régional. A son ouverture en 2009, le cinéma Gaumont et le magasin Saturn, géant de l'électroménager et du multimédia, accueillent déjà les Havrais depuis quelques semaines. Après les incontournables H&M et New Yorker, l'enseigne espagnole de prêt-à-porter Zara ouvre ses portes en 2010. Les premières années du centre sont aussi marquées par l'implantation de la jardinerie Baobab et du supermarché Leclerc (remplacé depuis 2022 par Lidl).

2018 marque un tournant avec l'arrivée de Primark et ses vêtements très bon marché, sur 4 200m2. Cette année-là, les Docks Vauban enregistrent un million de visiteurs supplémentaires par rapport à 2017. A l'époque, la marque irlandaise ne possède qu'une dizaine de magasins en France et "c'était le seul dans la région", poursuit la directrice. L'année suivante, en 2019, c'est Bershka, très tendance chez les jeunes, qui choisit les Docks pour s'implanter au Havre, tout comme Lego en 2021. "Cela fait partie intégrante de la stratégie du centre : avoir une offre exclusive et la plus complète possible", explique Clémence Grégoire. L'ouverture dominicale accordée dès 2009 par arrêté préfectoral permet aussi au centre d'attirer des enseignes déjà présentes sur la place havraise, comme Normal ou Action, attendues avant la fin de cette année. Si certains magasins ont baissé le rideau ces quinze dernières années (Saturn devenu Boulanger, Baobab, Leclerc, Superdry, Mango…) "certains se sont aussi déplacés pour agrandir leur surface de vente comme Quicksilver ou JD Sports, ou ont fait évoluer leur concept, comme le cinéma, devenu Pathé", souligne Clémence Grégoire, qui conclut : "On reste dans une dynamique commerciale forte", avec 5,9 millions de visiteurs en 2023.