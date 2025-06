Affaire Marie-José du Havre. "Je me retrouve victime" : Frédéric Lopez prend la parole sur les brouteurs qui usurpent son identité

Dans une vidéo postée sur Instagram, Frédéric Lopez, animateur bien connu pour Un dimanche à la campagne, a pris la parole pour mettre en garde ses fans. Le visage grave, il lance :

“Ce message est un message d'avertissement. Des personnes malintentionnées ont usurpé mon identité afin de demander de l'argent en mon nom.”

Très suivi par un public fidèle et bienveillant, notamment les personnes âgées ou isolées, souvent ciblées par ce type d'arnaque, il raconte avoir été prévenu par ses avocats qu'une femme s'était fait escroquer de l'argent par un faux “Frédéric Lopez”.

Frédéric Lopez victime d'un faux profil : “Je ne vous demanderai jamais d'argent”

Dans sa vidéo, l'animateur insiste à plusieurs reprises : “Soyez assurés que je ne vous demanderai JAMAIS d'argent pour quoi que ce soit.”

Il invite chacun à redoubler de vigilance et à en parler autour de soi. Il se dit également solidaire de la victime : “J'ai beaucoup de compassion pour cette personne qui a été victime de ça. Et je me retrouve, du coup, par voie de conséquence, victime de cette usurpation d'identité."

Une escroquerie devenue réalité : l'affaire bouleversante de Marie-José

Quelques semaines après cette vidéo, un fait divers a brutalement donné raison à Frédéric Lopez. L'affaire a notamment été révélée dans Le Parisien.

A 82 ans, Marie-José, une retraitée de Bois-Guillaume près de Rouen, a tout quitté pour rejoindre un homme en Côte d'Ivoire qui se faisait passer pour Frédéric Lopez, coupant peu à peu les ponts avec ses proches.

Résultat : 100 000 euros envolés, une famille démunie et une justice impuissante, faute de preuves de contrainte.

Les internautes racontent : “Idem avec Bruel…”

Sous la publication de Frédéric Lopez, de nombreux internautes ont réagi, révélant l'ampleur du phénomène. Parmi les commentaires :

“Idem avec Bruel… il y en a des dizaines… réunissez-vous tous, les gens connus, que ce soit chanteurs, présentateurs, acteurs, personnalités diverses il faut que ça cesse… perso me suis fait avoir via ma sympathie… pour Bruel.”

“Ça arrive très souvent, je vous explique 2 anecdotes Claudio Capéo voulait m'inviter au resto et Mat Pokora voulait prendre un verre avec moi 😂😂😂 et souvent ce sont les chanteurs.”

“J'ai eu 2 fois votre photo sur mon profil j'ai trouvé cela bizarre et je n'ai pas répondu toujours la même photo plusieurs par jour.”

Faux Brad Pitt, faux Frédéric Lopez : même méthode, même drame

L'affaire “Marie-José” rappelle fortement une autre affaire médiatisée en 2022 : celle du faux Brad Pitt. Anne, 53 ans, manipulée pendant plus d'un an par un faux Brad Pitt avec qui elle était convaincue d'entretenir une relation amoureuse. Résultat : 830 000 euros disparus, et une victime laissée dans l'isolement.

Comment agissent les brouteurs et pourquoi ils ciblent les célébrités

Un brouteur est un escroc opérant principalement depuis l'Afrique de l'Ouest ou l'Asie. Il utilise de faux profils sur les réseaux sociaux, souvent de célébrités, pour instaurer une relation de confiance avec sa cible, puis lui soutirer de l'argent.

Pourquoi Frédéric Lopez, Brad Pitt, ou Patrick Bruel (ou encore Pierre Garnier) ? Parce qu'ils inspirent empathie, confiance et charme. Et surtout, ils sont populaires auprès des femmes de plus de 50 ans, plus enclines à croire à une histoire d'amour sincère avec une personnalité connue. La manipulation sentimentale devient alors une arme redoutable.