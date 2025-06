Rouen. Un adolescent de 15 ans porté disparu, la police lance un appel à témoins

La police nationale de la Seine-Maritime lance un appel à témoins, jeudi 5 juin, après la disparition inquiétante d'un adolescent prénommé Alexandr, à Rouen. Le jeune homme, âgé de 15 ans, est porté disparu "depuis le lundi 2 juin alors qu'il se rendait à la salle de sport, rue d'Elbeuf", précisent les enquêteurs.

Les cheveux blonds mi-longs, en jogging

L'adolescent a les cheveux blonds, mi-longs, raides et les yeux marron. De corpulence normale, il mesure 1m70. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon de jogging gris et d'un tee-shirt blanc avec une inscription bleue sur le torse. Il portait des baskets bleues et blanches, de la marque New Balance, et avait sur lui un sac de sport noir.

Voici l'annonce diffusée par la police ce jeudi 5 juin. - Police nationale 76

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00. "Chaque signalement compte" rappelle la police.