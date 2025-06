Le Havre. Trois jeunes arrêtés en flagrant délit en train de mettre le feu dans le fort de Tourneville

Depuis plusieurs jours, des tentatives d'incendie se multiplient au cœur du fort de Tourneville au Havre. Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 juin, la police a décidé de mettre en place une surveillance des lieux. Une surveillance qui a payé. Vers 1h40, un jeune homme et deux jeunes femmes sont entrés dans la cour et se sont dirigés vers l'espace détente pour s'asseoir sur un banc. Rodant entre le Tétris et l'espace détente, ils ont fini par allumer un feu au niveau du sol.

Ils n'ont pas donné d'explication

Une fois les flammes allumées, les policiers sont intervenus. Les jeunes ont éteint le feu, rapidement, avec leurs pieds. Il s'agit d'un homme de 22 ans et de deux femmes de 19 ans. Ils ont reconnu les faits, sans donner d'explication. Le groupe a été placé en garde à vue. L'enquête devra déterminer s'ils sont aussi à l'origine des feux précédents.