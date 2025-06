Le Havre. Le fort de Tourneville accueille sa première Nuit Blanche

Depuis maintenant quatre ans, l'événement Nuit Blanche est organisé au Havre dans le cadre de l'entente Axe Seine (la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole travaillent ensemble pour favoriser un développement équilibré et harmonieux de l'Axe Seine). Ce samedi 7 juin, le temps d'une soirée, l'art contemporain descend le fleuve et s'invite dans l'espace public.

Le fort de Tourneville s'illumine pour une Nuit Blanche placée sous le signe de la création et de la fête. Une soirée inédite organisée par la Pépinière du Fort, en collaboration avec plus de 30 artistes résidents et invités.

Programme

Une boum cosmique participative pour petits et grands, des projections de vidéos, des courts-métrages en plein air, un ciné-concert, des performances, des installations, sans oublier les lives électro et VJ sets du collectif 329. Les ateliers d'artistes (sérigraphie, son, animation fond vert…) ouvriront aussi leurs portes au public. Les alvéoles du fort de Tourneville ouvriront leurs portes de 7h à 22h. L'occasion de découvrir librement les univers des artistes.

Temps forts de la soirée

7h – 19h : Ateliers "Mashup" et sérigraphie tote-bag

17h30 – 19h30 : La Boum Cosmique, spectacle participatif pour toute la famille

19h – 1h : Projection vidéo L'ombre sur la mer

21h45 : Performance live (lecture de texte) de L'ombre sur la mer au coucher du soleil

19h30 – 22h : Lives – collectif 329

22h10 : Ciné-concert avec l'ensemble Khôra

22h30 – 23h30 : Courts-métrages en plein air

23h30 – 1h : Live & VJ set – collectif 329

Tout au long de l'événement, le public profitera également d'œuvres de Grégory Chatonsky, Maroussia Rebecq et Christophe Guérin, des installations de Meline Grellier, Leila Polet, Delphine Boeschlin, Emilie Gaïd et Victor Vimont.