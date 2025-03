Télévision. Normands et Arabes : l'alliance inattendue en prime time ce samedi sur Arte

Au XIe siècle, qui aurait parié sur une alliance entre de rudes guerriers normands et les brillants administrateurs arabes ? Pourtant, c'est bien cette coopération surprenante qui a donné naissance à l'un des royaumes les plus prospères de son temps, en Sicile. Ce samedi 8 mars à 20h55, Arte vous plonge dans cette aventure extraordinaire avec un docu-fiction spectaculaire.

Roger de Hauteville : le Normand devenu roi de Sicile

Tout commence en 1061, lorsqu'une poignée de mercenaires normands, menés par Roger de Hauteville, débarquent sur les côtes siciliennes. Leur mission ? Reprendre, avec la bénédiction du pape, l'île aux Arabes qui l'occupent depuis 831. Trente ans de combats plus tard, Roger de Hauteville devient souverain et décide de conserver l'administration arabe, réputée pour son efficacité, afin de bâtir un royaume florissant et multiculturel.

Un âge d'or entre Orient et Occident

Ses successeurs, notamment son fils Roger II et son arrière-petit-fils Frédéric II, poursuivent son œuvre. Sous leur règne, la Sicile devient un véritable carrefour des civilisations où cohabitent Normands, Arabes, Grecs, juifs et Lombards. Cette période voit éclore des trésors architecturaux et scientifiques encore visibles aujourd'hui à Palerme.

Un documentaire passionnant à ne pas manquer

Grâce à des reconstitutions soignées et des analyses d'historiens renommés, ce docu-fiction captivant vous fera découvrir une période méconnue de l'Histoire. Un récit intense et instructif, à voir ce samedi 8 mars à 20h55 sur Arte.