Le Havre. Passionnée d'histoires, Hélène Pesquet a fait des contes et du théâtre son métier

Il était une fois une petite Harfleuraise née en janvier 1988, "par une froide soirée d'hiver", précise d'emblée la conteuse Hélène Pesquet. Dès sa plus tendre enfance, notre jeune héroïne adore les histoires. "Les écouter d'abord. Et, dès que j'ai su écrire, je me suis mise à inventer des mondes imaginaires. En 6e, en cours de français, je me rappelle avoir rédigé un conte avec des paysages faits de fontaines de menthe à l'eau et d'arbres en sucettes, se souvient-elle, amusée, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée !"

Pour ses études, Hélène Pesquet fait un choix logique et dans la droite lignée de ses inclinaisons : elle s'oriente vers les lettres. Après une classe préparatoire hypokhâgne au lycée Claude Monet du Havre, elle débarque à la fac pour une licence, puis un master de Lettres modernes. Mais la réalité la rattrape. "Je me suis dit : c'est bien beau, tout ça, mais ce n'est pas cela qui va me faire manger ! J'ai donc bifurqué vers le secteur culturel et je suis devenue guide touristique."

Cependant, on n'abandonne pas ses rêves si facilement. Au tournant des années 2010, la Havraise commence à s'ennuyer. "Me contenter de raconter l'histoire des monuments était un peu trop neutre pour moi. Je voulais incarner mon sujet. Transmettre et faire rire le public via des personnages." Hélène Pesquet prend des cours de théâtre et cofonde en 2015 l'association Touches d'histoire, qui propose des visites théâtralisées du centre-ville reconstruit par Perret ou du port du Havre. "C'était dans le cadre des 500 ans de la ville, en 2017, précise l'autrice, qui confesse être très inspirée par la cité océane. La visite de Danton est l'une des premières que j'ai scénarisées. C'était passionnant et très inspirant d'évoquer les faits divers qui ont émaillé l'histoire de ce quartier."

"Avec La Belle Envolée, je laisse libre cours à mon imagination"

L'épopée d'Hélène Pesquet prend un nouveau tournant avec la création, en juin 2021, de sa propre compagnie théâtrale, baptisée La Belle Envolée. "Mon idée, c'était de davantage laisser place à l'invention et à l'imaginaire. J'avais envie d'un laboratoire d'idées, avec d'autres artistes. Je voulais pouvoir proposer des choses différentes et plus poussées, artistiquement parlant." Dans cette quête, Hélène Pesquet s'entoure notamment du comédien et auteur Emmanuel Ingweiller et de Gilles Adam, chanteur et compositeur, pour la mise en musique des spectacles. "En 2022, pour un spectacle destiné aux Abbayes de Normandie, j'ai fait appel au circassien Bertrand Lestrelin. Cela m'a permis d'adapter mon écriture à une autre forme de récit." En tout, La Belle Envolée regroupe aujourd'hui une douzaine d'artistes.

Les dix ans de l'Unesco

Cette troupe permet à Hélène Pesquet de proposer des spectacles adaptés aux saisons et aux différents événements sur lesquels sa compagnie intervient. "On a notamment proposé une enquête avec des comédiens, au Pôle Simone Veil, pour Halloween. Une autre, aussi, en mars dernier à l'occasion des 150 ans de la naissance d'Auguste Perret dans le centre reconstruit. On travaille actuellement sur des propositions dans le cadre des vingt ans du classement du Havre au Patrimoine mondial de l'Unesco, l'an prochain." La compagnie La Belle Envolée se mobilise également pour faire vivre la magie de Noël auprès des petits et des grands avec, chaque année, des spectacles dédiés.