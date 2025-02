Le Havre. Portables interdits, lieu inconnu… C'est quoi "La Secrète", cette expérience immersive qui se prépare ?

"Portable interdit, lieu secret." Les quelques mots qui figurent sur l'affiche de "La Secrète" sont pour le moins intrigants… "Voyage dans un Havre disparu" mentionne aussi le visuel, que l'on voit fleurir depuis quelques semaines dans la cité océane. Sur le site internet, on apprend aussi que cette expérience "à vivre entre amis, en famille ou pour aller à la rencontre des autres" se veut "à la croisée du théâtre et du cinéma."

Privilège de journaliste, nous avons pu glaner quelques éléments supplémentaires sur cette expérience immersive qui sera proposée trois soirs de suite, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mai. Ils seront 75 à y participer chaque soir, à condition d'être âgé d'au moins 14 ans.

Une expérience jusque dans l'assiette

C'est une certaine Madame M. - l'anonymat est conservé pour cultiver le mystère - qui nous renseigne. "C'est un voyage émotionnel, on veut fait vibrer le public", détaille-t-elle. Peut-on parler de spectacle ? "C'est plutôt un voyage dans le temps, il y a une dimension vibratoire, avec des sons, une dimension historique, patrimoniale… Avec des acteurs créateurs qui vont embarquer les gens dans une aventure à laquelle ils n'ont jamais participé."

Madame M. de La Secrète Impossible de lire le son.

Les portables interdits

L'expérience est immersive jusque dans l'assiette, puisque les participants prendront part à un repas complet. "Avec des mets en écho à l'époque dans laquelle on va se retrouver", souligne Madame M.

Le public, qui sera en partie plongé dans l'obscurité, doit se préparer à être bousculé et ému. "Soit on se laisse porter, soit on est un peu plus acteur de l'événement." A l'issue de l'expérience, interdit de révéler ce à quoi on a assisté… D'ailleurs, les propriétaires de téléphones portables sont priés de les laisser à la maison !

Madame M. de La Secrète Impossible de lire le son.

Des règles d'or Un lieu inconnu : "La Secrète" se déroulera au Havre, dans un endroit tenu secret jusqu'à la dernière minute. Les participants recevront un mail 48h avant pour préciser un point de rendez-vous, d'où ils seront conduits jusqu'au lieu, qui a en partie inspiré l'expérience. Portables interdits : Les téléphones portables sont interdits, même éteints. "Peut-être qu'ils n'existaient pas à l'époque où sont transportés les participants", sourit Madame M. Motus et bouche cousue : Chaque participant s'engage par écrit à ne rien divulguer sur l'expérience, pour ne pas gâcher le plaisir aux autres spectateurs.

Pratique. "La Secrète", expérience immersive prévue au Havre jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mai. Tarif : 68€ (expérience et repas), 60€ pour les 14-17 ans, les personnes à mobilité réduite et les groupes à partir de dix personnes. Billetterie exclusivement en ligne sur la plateforme Hello Asso.