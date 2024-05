Le Havre. Déviations, le nouveau temps fort du Volcan

La scène nationale du Havre, Le Volcan, accueille en ce mois de mars son tout nouveau festival Déviations. "L'idée est de proposer des formats qui sortent des schémas traditionnels", explique Camille Barnaud, la directrice. "Dans les spectacles proposés, il y a toujours une particularité, dans la forme, la création de jeunes artistes ou dans le lieu." Le festival va vivre sur l'ensemble du territoire havrais et même au-delà : au Volcan, au théâtre des Bains Douches, au Muma, à la Galerne, au Portique, à l'EEAP Les Myosotis (Harfleur) et au Passage (Fécamp).

Trois spectacles phares

La grande salle du Volcan accueillera trois spectacles d'envergure.

"Reconstitution : le procès de Bobigny" dont la défense avait été assurée par Gisèle Halimi. La forme est très originale. Le public sera sur scène, allant d'atelier en atelier pour découvrir les archives du procès.

"Némésis", librement inspiré du livre de Philip Roth. Dans ce spectacle, seront mis à contribution treize élèves de la classe à horaires aménagées en musique du collège Irène-Joliot-Curie du Havre, supervisés par le CEM.

"Extra Life", de la chorégraphe et plasticienne Gisèle Vienne. L'artiste utilise les cinq sens pour montrer ce que l'on ressent.

Hors les murs

"Opéra Bus". Harmonia Sacra, dans son bus, propose Adventice, sa dernière création pour jeune public, mélange de multimédia et de musique baroque.

"Fucking Eternity". Ce spectacle d'objets et de marionnettes pour adultes sera joué au théâtre Le Passage. L'équipe du Volcan emmènera ses spectateurs en autocar jusqu'à Fécamp.

Installations

"Corps Sonores" sera proposé au Muma et à l'EEAP. Il s'agit d'une installation sonore avec musique et recueil de paroles, animée par deux "danseurs-masseurs".

"You", arcade du performeur et compositeur Tsirihaka Harrivel. Ce conteneur interactif sera installé au bar Fitz (Volcan), pour une expérience inédite et ludique.

Pratique. Festival Déviations, du mardi 12 au samedi 30 mars. Infos et réservations sur levolcan.com.