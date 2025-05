[Photos + vidéos] Millénaire de Caen. Revivez les meilleurs moments de la Parade Opératique

Des mois qu'on en parlait. Des semaines que la curiosité montait. Mais personne n'aurait pu imaginer un tel spectacle. Ce vendredi 9 mai, en soirée, Caen a vécu un moment suspendu, suivi par environ 150 000 personnes. Une fête monumentale pour célébrer les 1 000 ans de son existence. Entre sons, lumières, chars, danse et feu d'artifice numérique : la Parade Opératique a littéralement envoûté la ville. Retour en images sur une soirée magique :

Les chars se mettent en route direction l'Hôtel de Ville. Trois chars monumentaux et deux magnifiques géantes aux univers bien différents ouvrent la marche. Autour d'elles, des danseurs amateurs, ravis de se rassembler autour de cet événement exceptionnel.

Des sourires et des regardsde fiertés se partageait chez les danseurs.

La Parade Opératique, est avant tout une oeuvre collective.

Les géantes ont traversé la ville, perchées du haut de leur 15 mètres.

Les géantes étaient toutes les deux aussi colorées.

Sur le ciel bleu, le premier char blanc était éblouissant.

Et puis, soudain, une apparition : Guillaume le Conquérant, géant, surgit près de l'Abbaye aux Hommes. Autour de lui, deux classes de cinquième du collège Guy de Maupassant s'appliquent à réaliser leur chorégraphie. Parmi eux, des créatures sombres déambulent.

Guillaume le Conquérant surplombe le public de la Station 1 à l'Hôtel de ville

Vers 21h, le soleil se couche sur la place de la Mare. Timing parfait : le ciel explose de couleurs. Rouge, vert, bleu…

Sur la Place de la Mare, une évocation à la Seconde Guerre Mondiale.

Un nouveau tableau et une explosion de couleurs.

Après la "Nuée Ardente", direction la pelouse de l'université. Place à la Reconstruction. Un bal populaire, une marionnette géante, l'ambiance est joyeuse, et le public est sous le charme.

[photo]

Parmi les surprises ? Le château, encore une fois, s'embrase pour célébrer ce Millénaire, avec autour de lui des créatures grandioses.

Au château, la fête continue.

La caravane s'approche du bassin Saint-Pierre, dernière halte de cette parade grand format. Les lumières s'éteignent. La spirale de la place Courtonne sort de l'ombre. Quatre funambules s'élèvent dans la nuit, portés par la musique live de Kiper Sonus et les voix d'enfants. Frissons garantis.

Une voix résonne : "Dans 1000 ans, où seront les réponses ? Peut-être noyées dans un océan d'informations… Mais il restera la mer, l'océan, et les histoires à lire."

Et puis, le final. Celui que tout le monde attendait. Feu d'artifice, 400 drones lumineux entraînés par une mélodie électronique envoûtante… Un bouquet final à couper le souffle pour conclure cette soirée hors du commun.

Un spectacle poétique sur fond de musique électronique.

Les final mèle feux artifice set drones.

Et pour conclure, un magnifique spectacle, avec 400 drones et de la pyrotechnie. La Parade Opératique s'achève, et a bien conquis le cœur de tous les spectateurs. pic.twitter.com/9pzQsetrPF