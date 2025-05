Millénaire de Caen. Le guide du spectateur : tout savoir sur la Parade Opératique

Elle s'annonce éblouissante, fédératrice, et promet de faire vivre un moment hors du temps aux Caennais et à tous les spectateurs. La Parade Opératique, grand temps fort des festivités du Millénaire, se déroule vendredi 9 mai, à partir de 19h30. Voici tout ce qu'il faut savoir pour profiter au mieux de l'évènement.

La Parade Opératique,

c'est quoi ?

Il s'agit d'une déambulation géante dans la ville. Elle durera 5h et parcourra 5km, entre la Prairie et le port de plaisance, passant par divers lieux iconiques de Caen. Imaginée par la compagnie caennaise du Ballon Vert et sa directrice artistique Amélie Clément, elle a l'ambition de marquer les mémoires. Lors de la déambulation, les artistes proposeront des "segments", qui sont "une évocation historique mêlant imaginaire et poésie". A plusieurs reprises, la troupe s'arrêtera, pour "activer" une "station" et vous en mettre plein les yeux. Il y en a six en tout. C'est alors "un tableau-spectacle dans un lieu emblématique qui s'éveille au passage de la caravane". A travers ces représentations, les mille ans d'histoire de Caen seront balayés, de Guillaume à la Seconde Guerre mondiale, sans oublier d'évoquer l'avenir de la ville.

Comment l'observer ?

Les organisateurs insistent : il n'est pas possible de suivre la parade à pied. Il est recommandé de choisir en amont une station ou un segment et de s'y rendre à l'avance. Quand une zone est occupée par trop de monde, elle est fermée. Puisque la parade dure 5h, il est toutefois envisageable d'observer un passage, puis de se déplacer vers un autre point d'intérêt plus tard dans la soirée. "Les Caennais verront un super beau spectacle, où qu'ils soient. Ils ne seront pas déçus, car tout mérite d'être vu. Les spectacles sont magnifiques, surprenants, éblouissants, et jamais vus à Caen", salive Rachel Ladjadj, chorégraphe et dans le secret des dieux.

Comment s'y rendre ?

N'imaginez pas prendre la voiture pour rejoindre le centre-ville, ce sera impossible. Cinq parkings et 8 000 places sont proposés, à Colombelles (parking Beauregard), à Ifs Jean Vilar, à Beaulieu, à la Colline aux oiseaux, et au Campus 2. Ensuite, des navettes gratuites, en service toutes les quinze minutes de 17h30 à 2h du matin, vous amènent en centre-ville. Même si les transports en commun seront assez perturbés, le réseau Twisto est entièrement gratuit toute la journée. Enfin, 1 600 places de vélo sont disponibles dans quatre parcs, Porte des Champs, au niveau du château, à la Presqu'île, sur la grande pelouse, place Gardin, et place Duc-Rollon, derrière l'Hôtel de ville. Notez que les vélos ou trottinettes sont interdits sur le parcours de la parade, même tenus à la main.

Quel impact sur la circulation ?

A partir de 14h, la circulation sera interdite sur la première partie du parcours. Deuxième vague à 16h sur la deuxième partie, puis à 18h pour le dernier secteur. En résumé, il sera très difficile voire impossible de circuler à Caen le vendredi après-midi. Mieux vaut laisser sa voiture chez soi.

Concernant le stationnement, il est interdit dès 8h du matin sur le parcours, mais aussi dans des rues ou parkings "jouxtant ou débouchant" sur le parcours. Certains secteurs sont d'ailleurs concernés depuis le début de la semaine.