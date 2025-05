[Live] Millénaire de Caen : suivez en direct la Parade Opératique dans les rues du centre-ville

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live consacré à la Parade Opératique du Millénaire de Caen. Pendant les 5h de déambulation et de spectacle, nous allons essayer de vous faire vivre au mieux l'évèmenent. Plus de 100 000 spectateurs sont attendus dans les rues du centre-ville, alors que 1 200 artistes, professionnels ou bénévoles, vont performer. Nous étions dans les coulisses des répétitions il y a quelques jours : tout est prêt !