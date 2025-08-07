En ce moment Young Kids BROKEN BACK
Tinchebray. Appel aux dons : un commerçant remplit une cabane de jouets et la retrouve vide trois jours après

Société. La cabane à jouets de Tinchebray (Orne) va être de nouveau remplie, vendredi 8 août, après la disparition des objets trois jours après leur mise à disposition. Un commerçant est à l'origine de cette initiative.

Publié le 07/08/2025 à 17h59 - Par Simon Lebaron
La cabane à jouets va être de nouveau remplie après la disparition des objets trois jours après leur mise à disposition. - Happy Cash Vire

Une belle initiative a vu le jour cet été à Tinchebray (Orne). Allan Liagre en est à l'origine. Lundi 28 juillet, cet habitant de Saint-Cornier-des-Landes a voulu faire plaisir aux enfants de la commune en remplissant de jouets de plage la cabane à jouets, toujours vide, située sur le champ de foire. "J'y vais souvent avec mon enfant, puisqu'il y a une sorte de plage avec des structures fixes, mais il n'y avait pas de jeux de plage", commence-t-il.

"Trois jours après, la cabane était vide"

Gérant des magasins d'achat-revente de produits d'occasion Happy Cash de Flers et Vire, il a eu l'occasion de racheter un lot de jouets de plage dans l'un de ces établissements. "Ce n'est pas notre métier, mais je me suis dit que j'allais faire un don pour permettre aux enfants de jouer avec leur parent ou entre eux", explique Allan Liagre, précisant que l'action n'était "pas à but commercial."

Mais les petits râteaux, pelles, seaux, jeux de quilles et boules de pétanques pour enfants ont disparu très rapidement. "Je suis repassé trois jours après et la cabane était entièrement vide, relate le commerçant. Je pense que les gens ont cru que c'était une cabane à dons", poursuit-il.

Un appel aux dons réussi

Pas abattu par cette découverte, Allan Liagre a décidé de lancer dans les jours suivant un appel aux dons pour remplir à nouveau cette cabane. "Des gens nous ont ramené des jouets et le club de football de Tinchebray nous offre des ballons", sourit-il. Les objets collectés doivent être déposés à Tinchebray vendredi 8 août, avec la consigne de les remettre à leur place après utilisation. Des panneaux dans ce sens vont être installés. Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi agrémenter de jouets la cabane.

