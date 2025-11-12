Près de Flers. Les salariés de l'entreprise Torbel en grève malgré la mise en place d'un Plan de sauvegarde de l'emploi

Une grève illimitée a débuté mercredi 12 novembre pour les 67 salariés de l'entreprise Torbel, spécialisée en quincaillerie et outils de jardinage. Les trois sites de Tinchebray, près de Flers, vont devoir mettre la clé sous la porte pour des raisons économiques en 2026. Un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et des négociations sont en cours entre les salariés menacés et leur employeur. Les grévistes demandent une réouverture du dialogue.

"Ce n'est pas suffisant"

Le Comité social et économique central (CSEC) et les différents sites concernés par le PSE ont entamé des négociations. Ces dernières ont abouti à une bonne entente entre les deux parties au sujet du retour à l'emploi et du remplacement en interne. "Ce n'est pas suffisant", explique Yannick Mauduit, délégué syndical CFTC. "Nous sommes en désaccord concernant la somme supralégale attribuée, une indemnité versée au salarié supérieure au minimum légal. Nous voulons rétablir le dialogue", affirme-t-il.

Pour prouver leur bonne foi, les salariés ont tenu à prévenir l'entreprise Torbel du lancement d'une grève illimitée. Un avertissement qui n'est pas obligatoire dans le secteur privé.

En plus des trois sites ornais, le groupe Torbel Industrie fermera également son site à Fougères, en Bretagne, engendrant potentiellement 24 licenciements supplémentaires. Le site breton est lui aussi en grève mercredi 12 novembre, avec une vingtaine de salariés concernés.