En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Flers. Fermeture des trois sites ornais de l'entreprise Torbel : 67 salariés sont menacés

Economie. Dans l'Orne, l'entreprise de quincaillerie et de jardinage Torbel annonce la fermeture de ses trois sites à Tinchebray, près de Flers, en 2026. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place le 15 octobre entre les 67 salariés menacés et leur employeur. Les négociations sont en cours.

Publié le 27/10/2025 à 17h27 - Par Lucie Peudevin
Près de Flers. Fermeture des trois sites ornais de l'entreprise Torbel : 67 salariés sont menacés
Le site principal de l'entreprise Torbel est installé route de Vire, derrière l'ancienne gare de Tinchebray, a annoncé sa fermeture en 2026.  - La Manche Libre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Plus connu sous le nom de Mermier Lemarchand, le groupe historique de quincaillerie et jardinage avait été racheté en 2017 par Torbel Industries. Comme annoncé le 15 octobre, les trois sites de Tinchebray, près de Flers, vont devoir mettre la clé sous la porte pour des raisons économiques, menaçant l'emploi des 67 salariés. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et des négociations sont en cours entre les salariés concernés et leur employeur.

Des négociations en cours

Le comité social et économique central (CSEC) et les différents sites concernés par le PSE ont entamé des négociations. "Il faut donner aux salariés un maximum d'informations, les accompagner dans leur recherche d'emploi, les replacer en interne… Nous sommes en train de mettre le PSE en place", explique Yannick Mauduit, délégué syndical CFTC. "J'espère que c'est aussi le but ultime de la direction", ajoute-t-il. La direction de l'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire.

"Beaucoup d'angoisse, d'incompréhension et de douleur"

Depuis l'annonce de la fermeture, les salariés vivent dans l'angoisse. "Nous avons beaucoup d'incompréhension et de douleur, par rapport à tout ce que nous avons pu faire pour continuer à survivre malgré la concurrence acharnée, constate Yannick Mauduit. Nous avons du mal à comprendre et à nous en remettre", regrette-t-il.

En plus des trois sites ornais, le groupe Torbel Industrie fermera également son site à Fougères, en Bretagne, engendrant potentiellement 24 licenciements supplémentaires.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Flers. Fermeture des trois sites ornais de l'entreprise Torbel : 67 salariés sont menacés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple