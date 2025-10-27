Près de Flers. Fermeture des trois sites ornais de l'entreprise Torbel : 67 salariés sont menacés

Plus connu sous le nom de Mermier Lemarchand, le groupe historique de quincaillerie et jardinage avait été racheté en 2017 par Torbel Industries. Comme annoncé le 15 octobre, les trois sites de Tinchebray, près de Flers, vont devoir mettre la clé sous la porte pour des raisons économiques, menaçant l'emploi des 67 salariés. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et des négociations sont en cours entre les salariés concernés et leur employeur.

Des négociations en cours

Le comité social et économique central (CSEC) et les différents sites concernés par le PSE ont entamé des négociations. "Il faut donner aux salariés un maximum d'informations, les accompagner dans leur recherche d'emploi, les replacer en interne… Nous sommes en train de mettre le PSE en place", explique Yannick Mauduit, délégué syndical CFTC. "J'espère que c'est aussi le but ultime de la direction", ajoute-t-il. La direction de l'entreprise n'a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire.

"Beaucoup d'angoisse, d'incompréhension et de douleur"

Depuis l'annonce de la fermeture, les salariés vivent dans l'angoisse. "Nous avons beaucoup d'incompréhension et de douleur, par rapport à tout ce que nous avons pu faire pour continuer à survivre malgré la concurrence acharnée, constate Yannick Mauduit. Nous avons du mal à comprendre et à nous en remettre", regrette-t-il.

En plus des trois sites ornais, le groupe Torbel Industrie fermera également son site à Fougères, en Bretagne, engendrant potentiellement 24 licenciements supplémentaires.