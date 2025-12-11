En ce moment Pourquoi tu restes Amel BENT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Crash d'un avion de tourisme près de l'aéroport : le pilote est mort

Sécurité. Un avion de tourisme s'est écrasé juste après avoir décollé de la piste de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer, jeudi 11 décembre. Il s'est encastré dans une maison des jardins familiaux de Dollemard, au Havre. Le pilote est mort.

Publié le 11/12/2025 à 10h25, mis à jour le 11/12/2025 à 14h17 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Crash d'un avion de tourisme près de l'aéroport : le pilote est mort
L'appareil s'est crashé dans une habitation des jardins familiaux de Dollemard. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi 11 décembre peu avant 8h, près de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort.

L'appareil était un DR400, qui a décollé de l'aéroport et s'est écrasé une minute plus tard dans les jardins ouvriers situés dans le Clos des Ronces, non loin du bout de la piste, à proximité de la décharge Dollemard. Il a fini sa course dans une maison inoccupée.

Un avion de tourisme s'est écrasé au bout de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort.Un avion de tourisme s'est écrasé au bout de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort. - Célia Caradec

"Les pompiers ont été saisis par des ouvriers qui travaillaient sur le chantier de la décharge et ont indiqué avoir vu un avion d'abord droit, puis tourner, avant d'entendre un grand bruit, relate la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, une famille vivant a proximité a également entendu le bruit".

Des débris ont été retrouvés, puis l'avion

Dès l'alerte, le préfet de Seine-Maritime a déclenché le plan Orsec Sater (sauvetage aéroterrestre) qui a permis d'identifier le lieu du crash et de coordonner les moyens de secours.

La police scientifique est sur place.La police scientifique est sur place. - Célia Caradec

Des débris de l'avion ont été retrouvés dans un premier temps. L'appareil a ensuite été repéré, encastré dans une maison inhabitée. Il n'y avait qu'une personne à bord de l'appareil de quatre places, un homme, qui n'a pas survécu. Il a pu être identifié en fin de matinée. L'avion "a été loué à l'aéroclub" Jean Maridor, voisin de l'aéroport, "il a décollé à 7h54 et dès 7h55 il se trouvait en détresse" ajoute la procureure. "Un plan de vol avait été émis par le pilote qui devait faire un vol local, au départ et à l'arrivée de l'aérodrome".

Enquête pour homicide involontaire

Une enquête pour homicide involontaire est ouverte et devra déterminer les circonstances du crash, alors que les hauteurs du Havre étaient plongées dans le brouillard, au petit matin. La brigade de gendarmerie des transports aériens de Deauville, le Bureau d'enquête et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile et le commissariat du Havre sont saisis.

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses spécialisé dans l'aviation civile est saisi.Le Bureau d'enquêtes et d'analyses spécialisé dans l'aviation civile est saisi. - Célia Caradec

Le déblai des débris était toujours en cours à la mi-journée. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, notamment une l'unité sauvetage appui et recherche. De nombreux secours et policiers sont sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place.

Galerie photos
Un avion de tourisme s'est écrasé au bout de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort. - Célia Caradec Un équipe de pompiers spécialisés dans le sauvetage et la recherche a été mobilisée. - Célia Caradec La police scientifique est sur place. - Célia Caradec Le Bureau d'enquêtes et d'analyses spécialisé dans l'aviation civile est saisi. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Crash d'un avion de tourisme près de l'aéroport : le pilote est mort
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple