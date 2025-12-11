Le Havre. Crash d'un avion de tourisme près de l'aéroport : le pilote est mort

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi 11 décembre peu avant 8h, près de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort.

L'appareil était un DR400, qui a décollé de l'aéroport et s'est écrasé une minute plus tard dans les jardins ouvriers situés dans le Clos des Ronces, non loin du bout de la piste, à proximité de la décharge Dollemard. Il a fini sa course dans une maison inoccupée.

Un avion de tourisme s'est écrasé au bout de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer. Le pilote est mort. - Célia Caradec

"Les pompiers ont été saisis par des ouvriers qui travaillaient sur le chantier de la décharge et ont indiqué avoir vu un avion d'abord droit, puis tourner, avant d'entendre un grand bruit, relate la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, une famille vivant a proximité a également entendu le bruit".

Des débris ont été retrouvés, puis l'avion

Dès l'alerte, le préfet de Seine-Maritime a déclenché le plan Orsec Sater (sauvetage aéroterrestre) qui a permis d'identifier le lieu du crash et de coordonner les moyens de secours.

La police scientifique est sur place. - Célia Caradec

Des débris de l'avion ont été retrouvés dans un premier temps. L'appareil a ensuite été repéré, encastré dans une maison inhabitée. Il n'y avait qu'une personne à bord de l'appareil de quatre places, un homme, qui n'a pas survécu. Il a pu être identifié en fin de matinée. L'avion "a été loué à l'aéroclub" Jean Maridor, voisin de l'aéroport, "il a décollé à 7h54 et dès 7h55 il se trouvait en détresse" ajoute la procureure. "Un plan de vol avait été émis par le pilote qui devait faire un vol local, au départ et à l'arrivée de l'aérodrome".

Enquête pour homicide involontaire

Une enquête pour homicide involontaire est ouverte et devra déterminer les circonstances du crash, alors que les hauteurs du Havre étaient plongées dans le brouillard, au petit matin. La brigade de gendarmerie des transports aériens de Deauville, le Bureau d'enquête et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile et le commissariat du Havre sont saisis.

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses spécialisé dans l'aviation civile est saisi. - Célia Caradec

Le déblai des débris était toujours en cours à la mi-journée. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, notamment une l'unité sauvetage appui et recherche. De nombreux secours et policiers sont sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place.