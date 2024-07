Près de Caen. Un avion de tourisme s'écrase dans un champ

Vers 17h, mardi 16 juillet, un avion de tourisme de type ULM s'est écrasé dans un champ sur la commune de Mathieu, au nord de Caen. Le pilote, seul à bord, arrivait de Reims pour survoler la Normandie et notamment les plages du Débarquement. A hauteur de Caen, le pilote expérimenté a été surpris par la météo, notamment des rafales de vent importantes. En voulant se poser d'urgence sur un chemin de terre, l'appareil s'est posé durement à cause d'une nouvelle rafale, le faisant s'écraser dans un champ de céréales. Le pilote s'en est sorti indemne. Une enquête a tout de même été confiée à la brigade de gendarmerie du transport aérien (BGRA), basée à Deauville, pour comprendre les raisons de cet accident.

L'occasion de faire un peu de prévention

Avec cet accident, la BGRA en profite pour alerter les personnes témoins d'un accident. En cas de crash d'un appareil, ce dernier peut être équipé d'un siège éjectable et donc d'explosifs "très dangereux". Et en cas d'incendie, certains avions sont en composite, et les fumées projettent donc des particules fines dangereuses pour les voies respiratoires.