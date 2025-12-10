En ce moment Divine idylle Vanessa PARADIS
Sécurité. Un accident s'est déroulé à proximité de la gare ferroviaire de Cherbourg, mercredi 10 décembre.

Publié le 10/12/2025 à 18h14, mis à jour le 10/12/2025 à 18h17 - Par Julien Rojo
Cherbourg. Un jeune motard se blesse en chutant près de la gare
Un accident de moto s'est déroulé mercredi 10 décembre, près de la gare ferroviaire. - Nicolas Calluaud

Un accident s'est produit mercredi 10 décembre en fin d'après-midi près de la gare de Cherbourg. Un jeune motard de 19 ans a chuté de son deux-roues.

Transporté au centre hospitalier Pasteur

L'homme présentait une douleur à l'épaule. Blessé légèrement, il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Pasteur de Cherbourg. L'incident a occasionné des ralentissements sur ce secteur très fréquenté.

