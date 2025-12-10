Cherbourg. Un jeune motard se blesse en chutant près de la gare

Un accident s'est produit mercredi 10 décembre en fin d'après-midi près de la gare de Cherbourg. Un jeune motard de 19 ans a chuté de son deux-roues.
Transporté au centre hospitalier Pasteur
L'homme présentait une douleur à l'épaule. Blessé légèrement, il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Pasteur de Cherbourg. L'incident a occasionné des ralentissements sur ce secteur très fréquenté.
