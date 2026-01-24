En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Seine-Maritime. Mangas : pourquoi de plus en plus de lecteurs tombent-ils sous le charme ?

Société. A Rouen et dans l'agglomération, le manga séduit un public toujours plus large, des classiques aux œuvres plus confidentielles.

Publié le 24/01/2026 à 18h00 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Mangas : pourquoi de plus en plus de lecteurs tombent-ils sous le charme ?
Thomas Moulin est le gérant de Terra Manga à Rouen.

Détrompez-vous, les mangas ne sont pas uniquement destinés au jeune public. Selon le centre national de la littérature pour la jeunesse, "depuis 2006, après le Japon et devant les Etats-Unis et le marché asiatique, la France est devenue le plus gros consommateur de mangas au monde". A Rouen et au Mesnil-Esnard, les librairies spécialisées en ont fait leur cœur de métier.

"Avant, le manga était très catégorisé"

Cette passion pour les mangas, Evan Lorréard, l'a depuis plus de 10 ans. Grand lecteur de romans, ce Rouennais s'est peu à peu dirigé vers "One Piece, Naruto et Fairy Tail. Là, je viens d'acheter des Darwin's Game et des Vinland Saga". Il essaie de "découvrir de nouveaux livres parce que j'ai fait le tour des classiques", explique-t-il. Selon lui, "avant, le manga était très catégorisé, c'était du shonen avec des femmes vulgarisées et de la bagarre maintenant il y a beaucoup de mangas qui sont plus profonds, montrent plus d'histoire, la beauté et de beaux dessins". En effet dans les mangas, il existe deux grandes familles : les shojos, où "l'on retrouve beaucoup de romance", précise Kevin Desné, responsable de Hyo Manga au Mesnil-Esnard, et les shonens, où "on voit grandir un jeune qui gagne en pouvoir et en force comme Luffy dans One Piece". Dans ses lectures, Evan Lorréard recherche le fantastique et la science-fiction, "des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans les mangas". Ses lectures ont évolué au fil du temps, plus jeune, il lisait beaucoup de shonens et "maintenant je suis plus dans la fantasy". Eve Lepla, une autre passionnée de mangas aujourd'hui, a commencé à en lire il y a cinq ans après avoir regardé des animés, ces séries d'animation ou films d'animation provenant du Japon. Aujourd'hui, elle se tourne vers les shojos et les shonens. En ce moment, elle lit Fruits Basket, qui parle d'astrologie. Eva Patry a aussi découvert cet univers via l'animé Pokémon puis a lu Fairy Tail. "L'histoire est centrée sur l'amitié, les personnages se soutiennent entre eux", explique-t-elle. Elle aussi affectionne les shojos comme Ton visage au clair de lune. "C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un visage androgyne, ce qui la complexe. Elle aimerait être plus féminine et un jour un garçon s'intéresse à elle."

"Les lecteurs reviennent acheter la suite"

"Naruto est très populaire avec One Piece", souligne Thomas Moulin, gérant de Terra Manga, pour qui les séries les plus connues doivent beaucoup à leur adaptation animée qui est "souvent la façon dont les gens s'introduisent à cet univers". Il propose dans sa boutique près de 6 000 références, mêlant succès télévisés comme Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer, et œuvres plus discrètes comme Mauvaise herbe, qui traite de la prostitution de mineurs. Aujourd'hui, les auteurs prennent "des risques sur la construction des personnages qui ne sont pas parfaits" et soignent leurs univers. Si les lecteurs avertis recherchent aussi des titres plus confidentiels, c'est parce qu'ils "abordent des thèmes différents", explique Kevin Desné. Des éditeurs comme Le Lézard noir ou Le Renard doré s'attachent à faire découvrir "des histoires méconnues du grand public" plus sociales ou poétiques, ajoute Thomas Moulin. Et ces œuvres trouvent leur public : "Le récit est très prenant, les lecteurs reviennent acheter la suite", assure Thomas Moulin.

Le succès des mangas est tel qu'à Rouen et en France, les enseignes nationales et les grandes surfaces disposent aujourd'hui d'un large rayon qui leur est dédié.

Les mangas en chiffres

En juillet 2025, l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a publié une étude sur le manga et l'animé en France. En 2024, en France, 36 millions d'exemplaires ont été vendus.

En juillet 2025, l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié une étude sur le manga et l'animé en France. Elle révèle que le marché du manga en France a atteint 36 millions d'exemplaires vendus en 2024 pour un chiffre d'affaires de 309 millions d'euros, répartis entre une cinquantaine d'éditeurs. Ce marché repose majoritairement sur le format papier, contrairement au Japon où le numérique représente 60 % des ventes.

42 % des Français en consomment

En France, l'animé constitue la principale porte d'entrée vers cet univers (38 %), devant le manga (23 %). Cette même étude indique que 42 % des Français consomment des mangas ou des animés. Toutefois cet engouement que suscitent les animés s'accompagne aussi d'une forte consommation illicite, touchant 24 % des Français en 2024, soit près d'un consommateur sur deux. Pour aider les diffuseurs locaux, une association a été créée, elle se nomme Content Overseas Distribution Association (CODA). Depuis 2022, elle lutte contre le piratage des contenus culturels japonais.

Galerie photos
Thomas Moulin est le gérant de Terra Manga à Rouen.

Seine-Maritime. Mangas : pourquoi de plus en plus de lecteurs tombent-ils sous le charme ?
