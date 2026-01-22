Rouen. Disparition inquiétante : Alexis n'a plus été vu depuis le 16 janvier, la police lance un appel à témoins

La disparition est désormais jugée inquiétante et la police nationale de Seine-Maritime lance un appel à témoins, après de premières investigations.

Alexis Dias, 31 ans, n'a plus été vu depuis qu'il a quitté son domicile du quartier Saint-Sever à Rouen, vendredi 16 janvier. Il mesure 1,80m, est de corpulence très fine, a les yeux marron/verts et les cheveux rasés.

🚨 #AppelATemoins | Après investigations, les policiers ont désormais besoin de votre aide.

Alexis, 31 ans, a disparu de son domicile à Rouen depuis le 16 janvier 2026.

👉 Toute information peut être utile.

🙏 Merci pour votre mobilisation et vos partages.#Protéger #Disparition pic.twitter.com/524yxFpn27 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 21, 2026

L'appel a aussi été relayé par ses proches, sur les réseaux. Ils précisent qu'il aurait quitté le domicile sans ses affaires, téléphone ou papiers d'identité. Il serait habillé avec une veste bleu-vert en velours côtelé et des chaussures en toile bleu-gris.

En cas d'informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 ou au 02 32 81 25 00.