En ce moment Pourquoi tu restes Amel BENT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Disparition inquiétante : Alexis n'a plus été vu depuis le 16 janvier, la police lance un appel à témoins

Sécurité. La police a lancé un appel à témoins pour la disparition inquiétante d'Alexis Dias à Rouen. Cet homme de 31 ans n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a quitté son domicile, vendredi 16 janvier 2026.

Publié le 22/01/2026 à 08h39 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. Disparition inquiétante : Alexis n'a plus été vu depuis le 16 janvier, la police lance un appel à témoins
Un appel à témoins a été lancée par la police pour tenter de retrouver Alexis Dias. - DR

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La disparition est désormais jugée inquiétante et la police nationale de Seine-Maritime lance un appel à témoins, après de premières investigations.

Alexis Dias, 31 ans, n'a plus été vu depuis qu'il a quitté son domicile du quartier Saint-Sever à Rouen, vendredi 16 janvier. Il mesure 1,80m, est de corpulence très fine, a les yeux marron/verts et les cheveux rasés.

L'appel a aussi été relayé par ses proches, sur les réseaux. Ils précisent qu'il aurait quitté le domicile sans ses affaires, téléphone ou papiers d'identité. Il serait habillé avec une veste bleu-vert en velours côtelé et des chaussures en toile bleu-gris.

En cas d'informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 ou au 02 32 81 25 00.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Disparition inquiétante : Alexis n'a plus été vu depuis le 16 janvier, la police lance un appel à témoins
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple