Laval. La police municipale a présenté ses nouveaux locaux, près de l'hôtel de Ville

La police municipale de Laval a présenté ses nouveaux locaux, mardi 20 janvier. Les agents ont déménagé depuis novembre dans la maison place du 18-Juin. L'endroit, qui accueillait avant le point Info Jeunes, a été transformé pour accueillir la police : un bureau open space au premier étage, une deuxième salle de travail au second avec une salle de convivialité.

"Donner l'envie à des policiers de venir"

Le rez-de-chaussée permet d'accueillir le public, sur rendez-vous ou en cas de présence d'un agent du lundi au jeudi de 8h à 18h, et jusqu'à 17h le vendredi. Ces horaires correspondent surtout à une permanence téléphonique. Les appels sont renvoyés aux policiers en patrouille. "Le principal de la journée, on est sur le terrain", lance Stéphane Boursin, responsable de la police municipale.

Ces locaux viennent en complément du poste mobile de la police, lancé en juillet 2024. "C'était important d'avoir un point fixe, vu de tous les Lavallois, à côté de l'hôtel de Ville", estime le maire, Florian Bercault. Et ainsi avoir "de très bonnes conditions de travail pour donner l'envie à des policiers de venir". La police municipale est passée de 6 à 10 agents depuis 2020, avec également le recrutement d'une coordinatrice sécurité et prévention de la délinquance. "Deux postes sont ouverts", précise Florian Bercault, pour porter les effectifs à 12.