Laval. 58 croix plantées devant la mairie pour représenter les 58 lits fermés en psychiatrie

Santé. Les professionnels en psychiatrie ont protesté à Laval, mardi 20 janvier, contre la fermeture de 58 lits et le manque d'effectifs.

Publié le 21/01/2026 à 14h14 - Par Simon Lebaron
Laval. 58 croix plantées devant la mairie pour représenter les 58 lits fermés en psychiatrie
58 croix ont été plantées à Laval pour symboliser les 58 lits supprimés en psychiatrie. - Force ouvrière

Une action symbolique a été menée à Laval, mardi 20 janvier. Des salariés du Service de psychiatrie adulte lavallois (Spal), avec le syndicat Force ouvrière, se sont rassemblés et ont planté 58 croix sur la place du 11-Novembre pour symboliser les 58 lits supprimés depuis 2020.

3 fois moins de psychiatres en Mayenne

"58 lits fermés en psychiatrie = tous en danger", pouvait-on lire sur les pancartes. Les professionnels regrettent le manque de psychiatres, et notamment le départ de 10 d'entre eux ces trois dernières années. Ils sont "3 fois moins en Mayenne que dans le reste de la France, 2 fois moins au centre hospitalier de Laval qu'aux centres hospitaliers de Mayenne et de Château-Gontier", détaille le syndicat. Cette situation "détériore gravement l'accès aux soins, la qualité des soins et la sécurité de tous".

Laval. 58 croix plantées devant la mairie pour représenter les 58 lits fermés en psychiatrie
