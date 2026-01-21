Laval. 58 croix plantées devant la mairie pour représenter les 58 lits fermés en psychiatrie

Une action symbolique a été menée à Laval, mardi 20 janvier. Des salariés du Service de psychiatrie adulte lavallois (Spal), avec le syndicat Force ouvrière, se sont rassemblés et ont planté 58 croix sur la place du 11-Novembre pour symboliser les 58 lits supprimés depuis 2020.

3 fois moins de psychiatres en Mayenne

"58 lits fermés en psychiatrie = tous en danger", pouvait-on lire sur les pancartes. Les professionnels regrettent le manque de psychiatres, et notamment le départ de 10 d'entre eux ces trois dernières années. Ils sont "3 fois moins en Mayenne que dans le reste de la France, 2 fois moins au centre hospitalier de Laval qu'aux centres hospitaliers de Mayenne et de Château-Gontier", détaille le syndicat. Cette situation "détériore gravement l'accès aux soins, la qualité des soins et la sécurité de tous".