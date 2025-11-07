Laval / Meslay-du-Maine. L'ancienne ministre Agnès Buzyn invitée pour les Etats généraux de la santé

Après huit réunions publiques organisées dans toute la Mayenne, le Conseil départemental organise une soirée de clôture des Etats généraux de la santé, lundi 17 novembre à partir de 18h30 à l'Espace Mayenne de Laval. Invitée d'honneur, l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn "apportera son regard sur les enjeux de l'accès aux soins ainsi que sur les perspectives pour la Mayenne", avant une séance de dédicaces de son livre Demain, notre santé. Elle se rendra dans l'après-midi à Meslay-du-Maine pour rencontrer les assistants médicaux, infirmiers en pratiques avancées et médecins engagés sur le Pôle de santé de la commune.

C'est quoi les Etats généraux de la santé ?

Lancés en 2022 par le Conseil départemental de la Mayenne, les Etats généraux de la santé ont pour but de "construire un système de santé départemental attractif, solidaire et adapté aux besoins de tous les habitants et professionnels", rappelle le Département. Cette démarche participative a permis "à plus de 250 Mayennais" de s'exprimer en 2025.

La soirée de clôture va permettre une restitution des échanges et mettre en lumière les bonnes pratiques mises en place, les attentes exprimées par les habitants et les pistes de réflexion partagées. Une table ronde aura également lieu "avec des acteurs locaux engagés dans des projets concrets pour améliorer l'accès aux soins".