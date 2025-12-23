People. Pierre Garnier s'invite deux fois à la télé : concert événement et coulisses de l'après Star Academy : où et quand regarder ?

A 21h10 sur TFX, les téléspectateurs découvrent un concert enregistré à l'Accor Arena (Bercy) lors de la date du 9 décembre, moment clé de la tournée Chaque Seconde Tour.

Pendant près d'1h40, le show plonge le public dans l'univers scénique de Pierre Garnier, porté par une salle comble, une grande scène et une scénographie taillée pour les grands rendez-vous.

Pour ceux qui préfèrent le streaming, le concert est également disponible sur TF1 +, déjà accessible pour certains abonnés.

Une captation pensée comme un temps fort de la tournée 2025

Cette captation n'a rien d'un simple replay. Réalisée par Stéphane Bohée pour DMLS TV, elle a été conçue comme un moment charnière de la tournée 2025.

Lumières, écrans géants, énergie du public : tout est calibré pour restituer l'intensité du live, tout en laissant une large place à la parole de l'artiste.

Pierre Garnier y partage des moments de bilan, évoque ses deux années fulgurantes depuis la Star Academy, remercie son public et installe un lien direct, presque intime, malgré la taille de l'enceinte.

Une setlist centrée sur l'album "Chaque Seconde", triple platine

Le concert s'articule autour de son premier album Chaque Seconde, certifié triple platine, avec environ 300 000 ventes.

Les titres phares sont bien au rendez-vous, dans des versions live réarrangées :

Chaque seconde , repensée pour la scène

, repensée pour la scène Ceux qu'on était , moment fort du concert

, moment fort du concert Nous on sait, largement mis en avant

D'autres morceaux de l'album bénéficient d'arrangements spécifiques, avec une mise en valeur de la voix, du groupe et de l'émotion brute du live. La communication officielle évoque des versions puissantes et sincères, fidèles à l'identité scénique de Pierre Garnier.

Invités prestigieux et surprises sur la scène de l'Accor Arena

Présentée comme une date spéciale, cette soirée réserve aussi son lot de collaborations. Plusieurs invités sont annoncés pour le concert de l'Accor Arena :

Joseph Kamel et Daysy sur Ceux qu'on était

sur Oli sur Sur la lune

sur Orelsan et M. Pokora, présents à différents moments du show

D'autres surprises sont volontairement laissées sous silence, l'objectif étant de marquer la fin d'un cycle exceptionnel et de créer l'effet de découverte à l'écran.

Un concert pensé comme un cadeau de Noël pour les fans

Le groupe TF1 présente cette diffusion comme un événement musical incontournable des fêtes.

L'esprit est clairement à la célébration : communion avec le public, reconnaissance du parcours accompli et affirmation de Pierre Garnier comme figure installée de la pop française actuelle, bien au-delà de son statut d'ancien gagnant de télé-crochet.

Star Academy : la vie après le château… verra-t-on Pierre Garnier ?

Après le concert, une autre question agite les fans : Pierre Garnier apparaît-il dans l'émission Star Academy : la vie après le château ?

La réponse est oui, mais sous une forme précise.

Pierre Garnier y est présenté comme une référence de la réussite post – Star Academy. Il intervient notamment lors de séquences tournées au château, où il échange avec les élèves sur la notoriété, la tournée, le rythme de vie d'artiste et l'importance de rester ancré dans son entourage.

Pierre Garnier, exemple d'une réussite après la Star Academy

L'émission ne suit pas son quotidien de manière exclusive. Son parcours (victoire en 2023, album à succès, tournées et concerts à l'Accor Arena) sert surtout de trajectoire modèle pour illustrer ce que peut devenir la vie après le château.

Des extraits, témoignages et discussions permettent de comprendre les coulisses de l'après-émission, tout en laissant une place à d'autres anciens candidats et à la promotion actuelle.