Télévision. Un meurtre, deux frères et une prison qui cache tout : "Meurtres à Pont-l'Evêque" revient sur France 3

Société. Ce samedi 18 octobre 2025, à 22h40, France 3 diffuse "Meurtres à Pont-l'Évêque", un épisode de la célèbre collection policière "Meurtres à…" Tourné dans la véritable "Joyeuse Prison", ce téléfilm plonge les téléspectateurs en plein cœur d'une enquête troublante au cœur de la Normandie.

Publié le 17/10/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
France 3 replonge Pont-l'Evêque dans le mystère avec un téléfilm captivant ce samedi soir - Meurtres à Pont-l'Eveque

Dans Meurtres à Pont-l'Evêque, deux frères que tout oppose se retrouvent forcés de collaborer après la mort d'un juge retrouvé pendu dans l'ancienne prison de la ville. Julien et Franck Roussel, incarnés par Antoine Hamel et Arnaud Binard, devront surmonter leurs rancunes personnelles pour percer les secrets d'un lieu chargé d'histoire. Entre jalousie, rancune et blessures du passé, l'enquête prend une tournure intime et explosive.

Une intrigue ancrée dans le patrimoine normand

Comme toujours dans la collection Meurtres à…, le décor joue un rôle central. Ici, c'est la fameuse "Joyeuse Prison" de Pont-l'Evêque qui devient presque un personnage à part entière. Véritable monument de la mémoire locale, cette ancienne prison a inspiré les auteurs pour construire une intrigue où le passé n'a jamais totalement disparu.

Le téléfilm met aussi en lumière les paysages du Pays d'Auge, entre charme pittoresque et tension dramatique, un mélange qui séduit toujours les amateurs de fictions policières françaises.

Un casting solide et une ambiance authentique

Réalisé par Thierry Binisti, Meurtres à Pont-l'Evêque s'appuie sur une distribution convaincante : Elodie Frenck, connue pour son rôle dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, incarne Marion Letellier, greffière et ancienne compagne des deux frères. Autour d'elle gravitent Philippe Bombled, Geneviève Casile ou encore François Dunoyer, dans une ambiance tendue et crédible.

Le tournage dans une véritable prison renforce le réalisme du récit, avec une mise en scène sobre, à mi-chemin entre drame psychologique et polar régional.

Où regarder "Meurtres à Pont-l'Evêque" ce samedi soir ?

Le téléfilm sera diffusé ce samedi 18 octobre 2025 à 22h40 sur France 3, en rediffusion. Les téléspectateurs pourront également le regarder en streaming sur France.tv ou en replay. Une bonne occasion de (re)découvrir ce polar normand mêlant émotion, histoire et suspense.

La collection "Meurtres à…" en Normandie

