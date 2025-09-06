Ce soir à la télé. Pourquoi il ne faut pas rater Meurtres à Granville, un thriller viking en Normandie

Au cœur de l'histoire, Camille Fauvel, une médecin-légiste reconvertie en romancière, voit la fiction déborder sur la réalité. Un cadavre est retrouvé sur une plage de Granville, mis en scène selon d'anciens rites vikings. Coïncidence troublante : la scène est presque identique à celle de son dernier roman en cours d'écriture. Aux côtés du policier Damien Bonaventure, elle se lance dans une enquête aux multiples rebondissements, où les fantômes du passé ressurgissent pour semer la terreur sur la côte normande.

Granville, star incontestée de la fiction

Si l'intrigue captive, les décors n'en sont pas moins impressionnants. Meurtres à Granville met en lumière le charme unique de la Monaco du Nord. Le Plat-Gousset, le mythique château de la Crête ou encore les somptueuses îles Chausey se transforment en terrain de jeu pour cette histoire haletante. Filmés sous tous les angles, les paysages normands voleraient presque la vedette aux acteurs.

Un duo d'acteurs convaincant

Porté par Raphaël Lenglet (Candice Renoir) et Florence Pernel (Les Hommes de l'ombre), le téléfilm repose sur une alchimie efficace. Leur duo, à la fois complice et électrique, rythme cette chasse au tueur sur fond de légendes nordiques. Une association qui fonctionne et qui donne à ce polar une dimension encore plus immersive.

Pourquoi regarder Meurtres à Granville ce soir ?

Pour le suspense : une intrigue bien ficelée où chaque détail compte.

Pour la beauté de Granville : des images qui donnent envie de (re)découvrir la perle normande.

Pour l'ambiance viking : un mélange fascinant entre polar et folklore nordique.

Alors, prêts à plonger dans cette envoûtante affaire normande ? Rendez-vous ce samedi 06 septembre à 22h35 sur France 3 (et en rediffusion) !