Ce soir à la télé. Crimes entre falaises et tapisserie : la Normandie et ses "meurtres" deviennent la star du prime time sur France 3

Ce samedi 4 octobre au soir, les téléspectateurs auront droit à une double dose de suspense made in Normandie. France 3 mise sur deux téléfilms policiers qui mettent en avant, chacun à leur manière, les richesses culturelles et naturelles de la région. Après Meurtres à Bayeux, cap sur la Côte d'Albâtre avec Meurtres à Etretat.

Meurtres à Bayeux : la Tapisserie au cœur de l'intrigue

Premier rendez-vous à 21h10 avec Meurtres à Bayeux. Dans ce téléfilm, le corps d'un lord anglais est retrouvé dans la campagne normande, une flèche fichée dans l'œil. L'enquêtrice Clara Leprince, interprétée par Sara Mortensen, doit résoudre une affaire où la fameuse tapisserie de Bayeux joue un rôle central. L'intrigue mêle légendes, patrimoine et secrets familiaux, offrant une plongée inédite dans l'histoire de cette œuvre millénaire.

Tourné au cœur de la cité médiévale, entre la cathédrale, le musée de la Tapisserie et les rues pavées de Bayeux, ce volet met en valeur les lieux emblématiques du Calvados, tout en développant une enquête haletante.

Meurtres à Etretat : Adriana Karembeu sur les falaises

A 22h40, direction la Seine-Maritime avec Meurtres à Etretat. Porté par Adriana Karembeu et Bruno Madinier, ce téléfilm nous plonge dans une enquête sombre au pied des falaises. Le corps d'un notable local est retrouvé, laissant d'abord penser à un suicide. Mais les enquêteurs privilégient rapidement la piste criminelle. Secrets de famille, héritage contesté et disparitions mystérieuses viennent alimenter le mystère.

Avec son décor spectaculaire, Meurtres à Etretat met en avant l'un des sites les plus iconiques de la Normandie. La participation d'Adriana Karembeu, en enquêtrice, apporte une touche singulière à ce nouvel épisode de la collection policière.

Une vitrine pour le patrimoine normand

En diffusant coup sur coup deux intrigues policières ancrées en Normandie, France 3 met une nouvelle fois en avant le patrimoine régional. Ces fictions, qui mélangent culture, histoire et suspense, séduisent régulièrement des millions de téléspectateurs. Ce samedi, la Normandie sera plus que jamais au cœur de la soirée télé.

