Télévision. Que mijotent Stéphane Bern et Lorànt Deutsch dans les coulisses d'un château Normand ?

Société. Début septembre 2025, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch ont été aperçus aux Andelys, en Normandie, entourés d'une équipe et de caméras impressionnantes. Mais que se préparait-il derrière les murailles de Château Gaillard ? La réponse va réjouir les passionnés d'histoire : un tournage spectaculaire destiné à sublimer le patrimoine normand et la vallée de la Seine.

Publié le 29/09/2025 à 17h46 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Que mijotent Stéphane Bern et Lorànt Deutsch dans les coulisses d'un château Normand ?
Stéphane Bern et Lorànt Deutsch en plein tournage au coeur de la vallée de la Seine. - Les Andelys sur facebook

Début septembre, la forteresse de Château Gaillard, perchée sur les hauteurs des Andelys (Eure), a accueilli les caméras de France 2. Les habitants ont eu la surprise d'apercevoir Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, accompagnés de leur équipe de production, venus tourner un nouvel épisode de l'émission à succès "Laissez-vous guider".

L'émission "Laissez-vous guider", un voyage dans l'histoire

Depuis 2018, "Laissez-vous guider" s'est imposée comme un rendez-vous incontournable de France 2. Portée par le duo Bern-Deutsch, l'émission entraîne les téléspectateurs à travers les grandes époques du patrimoine français. Le concept repose sur une mise en scène originale : visites guidées, anecdotes, réalité augmentée et reconstitutions 3D donnent vie aux monuments et aux personnages disparus.

Les Andelys et la vallée de la Seine en vedette

Le choix de tourner à Château Gaillard n'est pas anodin. Cette forteresse, construite par Richard Cœur de Lion au XIIe siècle, domine majestueusement la vallée de la Seine et offre un panorama exceptionnel. Les caméras ont capté la lumière changeante d'un ciel polarisé, les reflets du fleuve et les envolées des fauconniers de la compagnie Animals & Co, venus enrichir les séquences de tournage.

Un patrimoine normand au cœur du petit écran

Avec ce tournage, c'est tout le patrimoine normand qui s'invite sur les écrans. Château Gaillard et les rives de la Seine s'ajoutent à la longue liste de sites mis en valeur par l'émission. La diffusion, prévue dans les prochains mois sur France 2, devrait attirer l'attention des passionnés d'histoire, mais aussi des curieux désireux de découvrir la Normandie autrement.

Quand la télévision sublime la mémoire des lieux

Le passage de Stéphane Bern et Lorànt Deutsch aux Andelys confirme l'importance croissante des émissions historiques grand public. En mêlant pédagogie et spectacle, "Laissez-vous guider" réussit à donner une nouvelle visibilité à des lieux emblématiques, en les inscrivant à la fois dans le patrimoine et dans l'imaginaire collectif.

Télévision. Que mijotent Stéphane Bern et Lorànt Deutsch dans les coulisses d'un château Normand ?
