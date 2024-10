Les Andelys. Plongée au cœur du château de Richard Cœur de Lion

Château Gaillard, situé aux Andelys, est un monument emblématique de la Normandie médiévale. Il offre une plongée fascinante dans l'Histoire et l'architecture militaire du XIIe siècle. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de belles vues ou à la recherche d'une sortie culturelle enrichissante, une visite à Château Gaillard saura vous captiver et vous transporter à l'époque des chevaliers et des batailles épiques. Il s'agit de l'un des plus impressionnants châteaux forts de France. Il témoigne de l'architecture militaire médiévale et de l'histoire tumultueuse de la région.

Pratique. Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarifs : de 3€ à 3,50€.