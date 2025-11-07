Télévision. Flavie Flament en Normandie : que font les caméras de France 3 sur le marché Saint-Sauveur ?

Ce vendredi 7 novembre 2025, les Caennais découvrent un marché un peu différent. Entre les étals de fromages, de fleurs et de produits du terroir, les caméras de France 3 filment un nouvel épisode de Flavie en France.

L'émission, présentée par Flavie Flament, s'invite chaque semaine dans une ville pour valoriser ses habitants, ses traditions et ses initiatives locales.

A Caen, le tournage se déroule au cœur du marché Saint-Sauveur, un lieu emblématique de convivialité. Les passants peuvent assister au tournage, participer aux jeux et même échanger avec les chroniqueurs.

Une émission itinérante qui célèbre la France et ses régions

Diffusée sur France 3 du lundi au vendredi à 11h20, Flavie en France propose quatre épisodes inédits par semaine, suivis d'un best of chaque vendredi.

Le concept : découvrir une ville à travers ses figures locales, son patrimoine, sa gastronomie et ses savoir-faire.

Flavie Flament y accueille commerçants, artisans, artistes ou personnalités du territoire, offrant un regard chaleureux sur la France des régions.

A Caen, gastronomie et bonne humeur au programme

Pour cette étape caennaise, les chroniqueurs Victor Dekyvère et Valentine Sled mettent à l'honneur les richesses locales. Dégustations, reportages et rencontres rythment le tournage, avec un accent tout particulier sur les produits du marché et le savoir-faire normand.

Le public, invité à participer, retrouve également le jeu culte du “Schmilblic”, revisité dans une version plus moderne et participative. Un moyen ludique d'impliquer les habitants dans cette journée de tournage.

Rendez-vous en décembre sur France 3

Les épisodes tournés à Caen seront diffusés la semaine du 1er décembre 2025 à 11h20 sur France 3 National. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir une capitale normande sous un jour authentique, entre rencontres humaines et fierté locale.