Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Seine-Maritime : deux restaurants normands s'affrontent pour le titre régional !

Le concours culinaire de M6, porté par Norbert Tarayre et Yoann Conte, revient pour une saison 2 pleine de nouveautés. Après le succès de la première édition en 2024, la Normandie obtient enfin sa semaine dédiée, sans être associée aux Hauts-de-France.

Chaque soir à 18h35, deux restaurants normands s'affrontent pour séduire le jury avec leurs plats les plus typiques, leur authenticité et leur émotion culinaire. Le gagnant de la semaine représentera fièrement la région lors de la grande finale nationale.

La Part Entière, une maison de famille au goût d'enfance (Calvados)

A Douville-en-Auge, aux portes du Pays d'Auge, Alice et Coline, deux sœurs "pleines d'énergie", font revivre la bâtisse familiale renommée La Part Entière. Dans cette ancienne maison de famille transformée en café-cantine, tout est pensé pour recréer une ambiance chaleureuse et simple, "comme à la maison".

Les plats évoluent au fil des saisons, entre recettes sucrées et salées à déguster sur place ou à emporter. L'esprit du lieu ? Authenticité, partage et transmission.

Leur histoire est aussi celle d'une transmission générationnelle : après un demi-siècle d'activités diverses (bar, épicerie, restaurant ouvrier), les deux sœurs ont choisi de reprendre le flambeau de leur grand-mère, mêlant souvenirs d'enfance et créativité culinaire.

Chez Jeannette, un bistrot vintage au charme des années 70 (Seine-Maritime)

Face à elles, direction les Hauts-de-Caux, en Seine-Maritime. Ici, Jonathan Fant et Eric Vauchel revisitent l'esprit des bistrots d'antan avec leur restaurant Chez Jeannette.

Dans ce lieu à la décoration rétro et à l'ambiance conviviale, le duo célèbre la France des troquets, celle des œufs mayo, de la bavette-frites ou encore de la truite de Saint-Wandrille.

Leur cuisine met à l'honneur les produits locaux et de saison, sans artifice, mais avec la précision et le goût des bonnes tables. Entre planches de fromages, charcuteries artisanales et recettes typiques, Chez Jeannette séduit par son esprit sans chichi et son authenticité bien normande.

Le charme du bistrot Chez Jeannette en Seine-Maritime ! - Chez Jeanette

Deux visions de la Normandie, un même amour du terroir

D'un côté, la douceur familiale et l'héritage du Calvados ; de l'autre, la convivialité populaire d'un bistrot de Seine-Maritime. Ce duel promet une soirée placée sous le signe de la tradition et du goût.

Alors, quelle table fera fondre le jury de Norbert Tarayre et Yoann Conte ? Réponse ce soir à 18h35 sur M6.