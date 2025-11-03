En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Seine-Maritime : deux restaurants normands s'affrontent pour le titre régional !

Société. Cette semaine, M6 met la Normandie à l'honneur dans "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !", le concours culinaire animé par Norbert Tarayre et Yoann Conte. Alors ce soir, cap sur un duel 100% normand : La Part Entière, du Calvados, affronte Chez Jeannette, en Seine-Maritime, pour décrocher une place en demi-finale.

Publié le 03/11/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Seine-Maritime : deux restaurants normands s'affrontent pour le titre régional !
La Normandie au coeur de "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" - M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le concours culinaire de M6, porté par Norbert Tarayre et Yoann Conte, revient pour une saison 2 pleine de nouveautés. Après le succès de la première édition en 2024, la Normandie obtient enfin sa semaine dédiée, sans être associée aux Hauts-de-France.

Chaque soir à 18h35, deux restaurants normands s'affrontent pour séduire le jury avec leurs plats les plus typiques, leur authenticité et leur émotion culinaire. Le gagnant de la semaine représentera fièrement la région lors de la grande finale nationale.

La Part Entière, une maison de famille au goût d'enfance (Calvados)

A Douville-en-Auge, aux portes du Pays d'Auge, Alice et Coline, deux sœurs "pleines d'énergie", font revivre la bâtisse familiale renommée La Part Entière. Dans cette ancienne maison de famille transformée en café-cantine, tout est pensé pour recréer une ambiance chaleureuse et simple, "comme à la maison".

Les plats évoluent au fil des saisons, entre recettes sucrées et salées à déguster sur place ou à emporter. L'esprit du lieu ? Authenticité, partage et transmission.

Leur histoire est aussi celle d'une transmission générationnelle : après un demi-siècle d'activités diverses (bar, épicerie, restaurant ouvrier), les deux sœurs ont choisi de reprendre le flambeau de leur grand-mère, mêlant souvenirs d'enfance et créativité culinaire.

Chez Jeannette, un bistrot vintage au charme des années 70 (Seine-Maritime)

Face à elles, direction les Hauts-de-Caux, en Seine-Maritime. Ici, Jonathan Fant et Eric Vauchel revisitent l'esprit des bistrots d'antan avec leur restaurant Chez Jeannette.

Dans ce lieu à la décoration rétro et à l'ambiance conviviale, le duo célèbre la France des troquets, celle des œufs mayo, de la bavette-frites ou encore de la truite de Saint-Wandrille.

Leur cuisine met à l'honneur les produits locaux et de saison, sans artifice, mais avec la précision et le goût des bonnes tables. Entre planches de fromages, charcuteries artisanales et recettes typiques, Chez Jeannette séduit par son esprit sans chichi et son authenticité bien normande.

Le charme du bistrot Chez Jeannette en Seine-Maritime !Le charme du bistrot Chez Jeannette en Seine-Maritime ! - Chez Jeanette

Deux visions de la Normandie, un même amour du terroir

D'un côté, la douceur familiale et l'héritage du Calvados ; de l'autre, la convivialité populaire d'un bistrot de Seine-Maritime. Ce duel promet une soirée placée sous le signe de la tradition et du goût.

Alors, quelle table fera fondre le jury de Norbert Tarayre et Yoann Conte ? Réponse ce soir à 18h35 sur M6.

Galerie photos
Le charme du bistrot Chez Jeannette en Seine-Maritime ! - Chez Jeanette

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Seine-Maritime : deux restaurants normands s'affrontent pour le titre régional !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple