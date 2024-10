Télévision. Ces quatre restaurants normands qui concourent dans "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi" sur M6 cette semaine

Dans cette nouvelle émission, M6 nous emmène chaque semaine dans une région de France pour découvrir des établissements où le terroir est roi. L'objectif ? Trouver la meilleure cuisine régionale ! Pour cette édition, les chefs Norbert Tarayre et Yoann Conte jugent les plats normands et des Hauts-de-France. A la clé, le titre de Meilleure cuisine régionale de la semaine et une belle reconnaissance pour le gagnant.

Le jury célèbre la cuisine du terroir. "Cette émission va bien au-delà d'une simple compétition", souligne Norbert Tarayre, enthousiaste. De son côté, Yoann Conte, chef doublement étoilé, ajoute : "Voir la fierté dans les yeux de ces restaurateurs en présentant leurs traditions a été très émouvant."

Les restaurants normands en lice

L'Alcyone à Honfleur : une expérience au cœur du Vieux Bassin

Situé à deux pas du célèbre port de Honfleur, L'Alcyone est dirigé par Christophe et son chef Thierry. Depuis vingt ans, ce duo met un point d'honneur à faire découvrir la gastronomie normande. Sur leur site, on peut lire : "Un lieu où la gastronomie rencontre le terroir normand et la convivialité." Ici, chaque plat est préparé avec soin pour offrir une "expérience culinaire exceptionnelle".

Leur promesse ? Des assiettes généreuses et gourmandes, une cuisine authentique et des produits bien de chez nous qui captivent autant les locaux que les touristes !

Le Juquin à Dieppe : une ambiance chaleureuse à la dieppoise

A Dieppe, c'est le couple Marie-Josée et Damien qui a ouvert les portes du Juquin il y a un an. Ce petit restaurant de 22 couverts est devenu une adresse prisée. "Tout est fait pour évoquer la région dans une ambiance conviviale et familiale", précisent-ils. Avec un menu fait maison et une déco rappelant les traditions dieppoises, ils espèrent bien séduire les jurés avec leurs plats chaleureux et 100% normands.

Chez Cricri à Saussemesnil : tradition et terroir dans l'assiette

A 51 ans, Christelle est aux fourneaux de Chez Cricri, un établissement dédié aux spécialités locales. Avec un menu qui met à l'honneur le chaudin et les pieds de porc, elle ravit les papilles de sa clientèle fidèle. "L'ardoise reste identique : cuisine traditionnelle, viande grillée…", explique Christelle, qui a voulu un restaurant de terroir où se retrouvent ouvriers, retraités et curieux. Une cuisine simple et savoureuse, sans chichi, à son image.

Auberge de la Touques à Pont-L'Evêque : une cuisine normande modernisée

A Pont-L'Evêque, l'auberge de la Touques propose une cuisine traditionnelle revisitée. Sébastien, chef passionné de gastronomie depuis son adolescence, y réinvente les classiques normands avec une touche contemporaine. Béatrice, la gérante, accueille les clients dans une ambiance chaleureuse et propose des "petits plats mitonnés avec des produits frais et de saison", peut-on lire sur le site du restaurant.

Qui remportera le titre ?

Cette semaine, ces quatre établissements vont rivaliser pour décrocher le titre de Meilleure cuisine régionale de Normandie. Un beau défi pour ces passionnés de cuisine, qui mettent leur terroir à l'honneur avec talent. Quel restaurant sera le coup de cœur des chefs Tarayre et Conte ? Rendez-vous sur M6 dès ce soir à 17h30 !