Bonne table à Caen. Court-Bouillon, cuisine de quartier

Quand le WIP de Colombelles a fermé ses portes il y a un an, ainsi que son restaurant Le Spot, Caroline Siegel et Alexandre Jourdan ont fait de leur idée un projet concret. "Cela faisait deux ans que ça mijotait mais il n'y avait pas d'urgence", confie-t-elle. Leur condition : rester du côté de la Rive droite "pour être dans un quartier et non en cœur de ville". Ils décident alors d'ouvrir leur première affaire à deux, au niveau du boulevard Leroy, pour remplacer l'Abyssin, un bar restaurant éthiopien.

Pas de carte, que des plats à l'ardoise

Ici, il n'y a pas de carte à rallonge mais simplement une ardoise avec, chaque midi, deux entrées, trois plats (une viande, un poisson, un végétarien) et deux desserts maison. "Notre concept, c'est de bien boire et bien manger. Cela passe par bien sourcer nos producteurs", confie cette caviste de formation. Circuits courts et agriculture biologique font partie de leurs valeurs. Ce midi, étaient proposés un tajine de poulet, un saumon rôti et ses penne au pesto ou un gratin d'aubergines, tomates et mozzarella. J'opte pour la troisième option après avoir dégusté des rillettes de poisson à la moutarde à l'ancienne. Un régal ! Ma part de gratin est servie avec quelques morceaux de pomme et de radis, et une salade verte parfaitement assaisonnée. C'est simple mais bon, dans une ambiance qui me plaît.

Le gratin d'aubergines, tomates et mozzarella.

"On s'attache à sublimer le produit. Par exemple, on propose souvent un filet de maquereau cuit à la planche avec une légumineuse et une sauce betterave-pomme. Avec le sucré-salé, on convainc ceux qui n'aimaient pas le maquereau", poursuit-elle.

Avec 30 places à l'intérieur et 12 en terrasse, le restaurant met en place des apéros dînette le vendredi soir. Le concept : proposer les plats du midi en petite portion. Le samedi, il est ouvert de 9h à 13h uniquement pour boire un verre ou un café en accompagnement du marché, situé juste à côté.

Pratique. 50 boulevard Leroy à Caen. Ouvert tous les midis du lundi au vendredi, le vendredi soir et le samedi matin. Tél. 02 61 92 42 28.